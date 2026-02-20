Podziękowania za lata służby - Komendant CSP w Legionowie insp. Ryszard Jakubowski żegna się z mundurem Data publikacji 20.02.2026 Powrót Generuj PDF Drukuj Z dniem 20 lutego 2026 roku, po ponad trzech dekadach ofiarnej i odpowiedzialnej służby, na zaopatrzenie emerytalne odchodzi insp. Ryszard Jakubowski – Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Inspektor Ryszard Jakubowski rozpoczął swoją służbę w Policji 1 września 1991 roku. Od początku swojej drogi zawodowej związany był z obszarem szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz zdobyciu przygotowania pedagogicznego konsekwentnie rozwijał swoją karierę w jednostkach szkoleniowych Policji.

Znaczną część służby związał ze Szkołą Policji w Słupsku, gdzie przeszedł wszystkie szczeble zawodowe – od starszego technika przez młodszego wykładowcę, wykładowcę, starszego wykładowcę, aż po stanowiska kierownicze. Pełnił funkcje kierownika Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego oraz Zakładu Interwencji Policyjnych, a także naczelnika Wydziału Organizacji i Dowodzenia. W swojej pracy odpowiadał za rozwój systemu szkolenia, doskonalenie metod dydaktycznych oraz przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań w wymagających warunkach służby.

Od 27 października 2020 roku zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile.

Od 29 lutego 2024 roku insp. Ryszard Jakubowski kierował Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jako komendant szkoły, odpowiadając za funkcjonowanie jednej z najważniejszych jednostek szkoleniowych Policji w kraju. Jego doświadczenie, profesjonalizm oraz zaangażowanie w rozwój kadry policyjnej miały istotny wpływ na poziom przygotowania kolejnych pokoleń funkcjonariuszy.

Służba insp. Ryszarda Jakubowskiego to ponad 34 lata pracy na rzecz bezpieczeństwa publicznego, budowania profesjonalizmu Policji oraz kształcenia i wychowania wielu tysięcy policjantów.

W imieniu kierownictwa, kadry oraz pracowników Centrum Szkolenia Policji w Legionowie składamy Panu Inspektorowi wyrazy najwyższego uznania i szacunku za lata oddanej służby, odpowiedzialność, profesjonalizm oraz wkład w rozwój szkolnictwa polskiej Policji.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę i życzymy Panu Inspektorowi zdrowia, satysfakcji oraz pomyślności w realizacji planów i zamierzeń na nowym etapie życia.



Tekst/Foto: mł. asp. D. Kocon WP

