Szkolenie SZP-6/25 zakończone - nowi funkcjonariusze w służbie społeczeństwu Data publikacji 03.12.2025 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyła się kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego, oznaczonego symbolem SZP-6/25. Mury naszej placówki opuściło 158 funkcjonariuszy, którzy po ukończeniu kursu zasilą szeregi polskiej Policji, rozpoczynając samodzielną służbę w swoich jednostkach macierzystych.

Młodzi policjanci rozpoczęli szkolenie w maju bieżącego roku, po raz pierwszy podejmując obowiązki w policyjnym mundurze. W trakcie niemal siedmiomiesięcznego cyklu szkoleniowego realizowali intensywny i kompleksowy program nauczania obejmujący zagadnienia niezbędne do pełnienia służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

Program obejmował m.in.:

podstawy prawne wykonywania zadań policyjnych,

taktykę i techniki interwencji,

wyszkolenie strzeleckie,

udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,

etykę zawodową i postępowanie w sytuacjach kryzysowych,

zajęcia z komunikacji społecznej oraz przeciwdziałania przestępczości.

Zwieńczeniem zajęć był egzamin końcowy, składający się z 80 pytań, w którym wszyscy słuchacze potwierdzili zdobyte kompetencje.

Jego ukończenie to jeden z kluczowych momentów w karierze każdego funkcjonariusza – to właśnie od tego szkolenia rozpoczyna się ich odpowiedzialna służba na rzecz społeczeństwa

W uroczystości udział wziął Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Tomasz Rylski wraz z kierownikami komórek dydaktycznych oraz kadrą szkoły. Insp. Tomasz Rylski podczas przemówienia pogratulował absolwentom jednocześnie podkreśliając znaczenie szkolenia podstawowego jako kluczowego etapu w przygotowaniu policjantów do odpowiedzialnej służby na rzecz społeczeństwa.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy!

Tekst: mł.asp. D. Kocon WP

Foto: asp. R. Karyś ZDDiP

