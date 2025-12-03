Szkolenie SZP-6/25 zakończone - nowi funkcjonariusze w służbie społeczeństwu - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Szkolenie SZP-6/25 zakończone - nowi funkcjonariusze w służbie społeczeństwu

Data publikacji 03.12.2025
Powrót
Generuj PDF
Drukuj

Wczoraj w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyła się kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego, oznaczonego symbolem SZP-6/25. Mury naszej placówki opuściło 158 funkcjonariuszy, którzy po ukończeniu kursu zasilą szeregi polskiej Policji, rozpoczynając samodzielną służbę w swoich jednostkach macierzystych.

Młodzi policjanci rozpoczęli szkolenie w maju bieżącego roku, po raz pierwszy podejmując obowiązki w policyjnym mundurze. W trakcie niemal siedmiomiesięcznego cyklu szkoleniowego realizowali intensywny i kompleksowy  program nauczania obejmujący zagadnienia niezbędne do pełnienia służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

Program obejmował m.in.:

  • podstawy prawne wykonywania zadań policyjnych,
  • taktykę i techniki  interwencji,
  • wyszkolenie strzeleckie,
  • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • etykę zawodową i postępowanie w sytuacjach kryzysowych,
  • zajęcia z komunikacji społecznej oraz przeciwdziałania przestępczości.

Zwieńczeniem zajęć był egzamin końcowy, składający się z 80 pytań, w którym wszyscy słuchacze potwierdzili zdobyte kompetencje.

Jego ukończenie to jeden z kluczowych momentów w karierze każdego funkcjonariusza – to właśnie od tego szkolenia rozpoczyna się ich odpowiedzialna służba na rzecz społeczeństwa

W uroczystości udział wziął Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Tomasz Rylski wraz z kierownikami komórek dydaktycznych oraz kadrą szkoły. Insp. Tomasz Rylski podczas przemówienia pogratulował absolwentom jednocześnie podkreśliając znaczenie szkolenia podstawowego jako kluczowego etapu w przygotowaniu policjantów do odpowiedzialnej służby na rzecz społeczeństwa. 

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy!

 

Tekst: mł.asp. D. Kocon WP
Foto: asp. R. Karyś ZDDiP
 

Powrót na górę strony