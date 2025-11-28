Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów strzelań policyjnych z całego kraju Data publikacji 28.11.2025 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyły się dwudniowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów strzelań policyjnych zorganizowane przez Centrum we współpracy z Biurem Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji.

Wczoraj warsztaty zainaugurował insp. Ryszard Jakubowski, Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z Kierownikiem Zakładu Interwencji Policyjnych mł. insp. Adamem Kuligowskim oraz przedstawicielem Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji kom. Arturem Olczakiem.

Jako pierwsza wykład na temat podstaw metodyki prowadzenia zajęć doskonalenia zawodowego lokalnego z zakresu wyszkolenia strzeleckiego wygłosiła asp. Katarzyna Brzostek, młodszy wykładowca Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii.

Następnie prezentację na temat funkcjonującego Modułu Systemu Wspomagania Obsługi Policji „Obsługa Strzelań” oraz planowanych zmian przeprowadził przedstawiciel Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej asp. szt. Marcin Rościszewski.

Kolejnym tematem poruszonym podczas Warsztatów było zagadnienie związane z doskonaleniem zawodowym z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, które przedstawił Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych mł. insp. Adam Kuligowski.

Następnie podinsp. Piotr Tarnowski, starszy wykładowca Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie omówił zasady bezpiecznego użytkowania i posługiwania się bronią palną oraz warunki bezpieczeństwa podczas szkoleń z wykorzystaniem broni palnej.

Warsztaty doskonalenia zawodowego centralnego zrealizowano dla 55 instruktorów strzelań policyjnych realizujących doskonalenie zawodowe lokalne z zakresu wyszkolenia strzeleckiego w komendach wojewódzkich policji, Akademii Policji w Szczytnie, szkół policyjnych oraz ośrodków szkolenia policji.

Celem przedsięwzięcia było przygotowanie instruktorów strzelań policyjnych do realizacji zadań służbowych w zakresie prowadzenia oraz organizacji zajęć i sprawdzianów w sposób zunifikowany pod względem merytorycznym, jak i metodycznym, a także pogłębienie wiedzy i nabytych umiejętności.

Kolejnym punktem programu spotkania instruktorów strzelań policyjnych z całej Polski było zapoznanie uczestników z obiektami dydaktycznymi Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przeznaczonymi do realizacji zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego oraz prezentacja trenażerów wykorzystywanych do realizacji zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, w tym systemu szkolno-treningowego „Pojedynek”, które zaprezentowali asp. szt. Karol Piechowski oraz sierż. szt. Łukasz Falak – instruktorzy z Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.



Podczas 2 dni warsztatów poruszane były m. in. zagadnienia:



• doskonalenie zawodowe z zakresu wyszkolenia strzeleckiego,

• podstawy metodyki z zakresu prowadzenia zajęć doskonalenia zawodowego lokalnego z zakresu wyszkolenia strzeleckiego,

• Moduł System Wspomagania Obsługi Policji „Obsługa Strzelań”,

• Zasady bezpiecznego użytkowania i posługiwania się bronią palną oraz warunki bezpieczeństwa podczas szkoleń z wykorzystaniem broni palnej.

Nie zabrakło również ćwiczeń praktycznych. Pod okiem doświadczonych instruktorów strzelań policyjnych Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, tj.: podinsp. Piotra Tarnowskiego, nadkom. Jakuba Koniecznego, kom. Alberta Piórkowskiego, asp. szt. Karola Piechowskiego, asp. Roberta Czyżewskiego oraz mł. asp. Piotra Radzikowskiego przeprowadzono zajęcia podnoszące umiejętności realizacji strzelań szybkich oraz zwiększające precyzję strzału.

Przeprowadzono także trening doskonalący taktykę i technikę strzelania polegającą na wypracowaniu prawidłowych nawyków oddawania strzałów w sytuacjach taktycznych, związanych z poruszaniem się w budynkach i pomieszczeniach.

Dziś odbyło się zakończenie warsztatów, w którym uczestniczył insp. Ryszard Jakubowski, Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z Kierownikiem Zakładu Interwencji Policyjnych mł. insp. Adamem Kuligowskim oraz przedstawicielem Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji podkom. Pawłem Szafrańskim.

Broń stanowi niezwykle ważny element w służbie policjanta, dlatego tak istotne jest jej odpowiedzialne i profesjonalne wykorzystanie.

Jesteśmy przekonani, że warsztaty przeprowadzone dla instruktorów strzelań policyjnych z całej Polski w naszej szkole były niezwykle wartościową inicjatywą sprzyjającą wymianie doświadczeń oraz podnoszeniu jakości szkolenia.

Warto też podkreślić, że kadra instruktorska CSP w Legionowie należy do najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, co dodatkowo podnosi rangę tych warsztatów.

Cieszymy się, że tego rodzaju przedsięwzięcia są organizowane, ponieważ realnie podnoszą kompetencje kadry, sprzyjają integracji uczestników oraz przyczyniają się do dalszego rozwoju nowoczesnego szkolenia policyjnego.



tekst. nadkom. E. Kuligowska WP

foto. asp. R. Karyś ZDDiP