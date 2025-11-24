Rozpoczęcie Finału V Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych Data publikacji 24.11.2025 Powrót Generuj PDF Drukuj Po raz piąty Centrum Szkolenia Policji w Legionowie gości funkcjonariuszy pionu prewencji z całej Polski, którzy sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w V Ogólnopolskim Konkursie dla policjantów - oskarżycieli publicznych. W dniach 24-26 listopada 2025 r. przeprowadzone zostaną trzy konkurencje konkursowe, w których udział wezmą laureaci etapów wojewódzkich z całego kraju.

V Ogólnopolski Konkurs dla policjantów – oskarżycieli publicznych odbywa się pod Patronatem Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Marka Boronia.

Do eliminacji przystąpiło ponad trzy tysiące funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe jako oskarżyciele publiczni, czyli strona czynna postępowań sądowych w postępowaniach w sprawach o wykroczenia.

Dzisiejszy dzień otworzył rywalizację konkurencją polegającą na pisemnej analizie akt lub elementów akt czynności wyjaśniających albo postępowania sądowego w sprawach o wykroczenia, ze szczególnym uwzględnieniem błędów formalnych i merytorycznych.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał insp. Tomasz Rylski, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Głos zabrał również Zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP insp. Piotr Kulesza, dziękując funkcjonariuszom za ich codzienną służbę podczas wykonywania zadań służbowych w bardzo licznych sparwach o wykroczenia popełnionych na terenie Polski oraz życząc uczestnikom powodzenia w zmaganiach konkursowych.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów pełniących służbę w charakterze oskarżycieli publicznych, podniesienie rangi służby tej grupy policjantów oraz wyłonienie najlepszego oskarżyciela publicznego 2025 roku.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia, wytrwałości oraz satysfakcji z udziału w tegorocznym konkursie.

Niech zwycięży najlepszy!

podkom. M. Wysocka ZK/ mł.asp. D. Kocon WP

foto: asp. R. Karyś ZDDiP





