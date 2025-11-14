Uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego-kolejni funkcjonariusze zasilą szeregi polskiej Policji Data publikacji 14.11.2025 Powrót Generuj PDF Drukuj 128 absolwentów Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zasiliło szeregi jednostek terenowych Policji w całym kraju. Po kilkumiesięcznym szkoleniu zawodowym podstawowym oraz pomyślnie zdanym egzaminie końcowym nowo mianowani funkcjonariusze rozpoczęli samodzielną służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji, gdzie będą dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny.

To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło nie tylko absolwentów kursu, lecz także ich rodziny, bliskich, kadrę dydaktyczną oraz przedstawicieli kierownictwa naszego Centrum. W imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w uroczystości udział wziął Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych mł. insp. Adam Kuligowski.

Uroczystość była nie tylko podsumowaniem kilku miesięcy ciężkiej pracy, ale przede wszystkim symbolicznym otwarciem nowego etapu życia zawodowego. Przez ostatnie miesiące słuchacze zdobywali wiedzę z zakresu prawa, taktyki i techniki interwencji, obsługi środków przymusu bezpośredniego, pierwszej pomocy, strzelectwa oraz wielu innych dziedzin niezbędnych w codziennej pracy policjanta. Ich determinacja, zaangażowanie oraz wysiłek zostały zwieńczone egzaminem końcowym.

Podczas uroczystości Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych mł. insp. Adam Kuligowski pogratulował policjantkom i policjantom ukończenia wymagającego szkolenia zawodowego podstawowego, życząc tym samym policyjnego szczęścia oraz satysfakcji z każdej codziennej służby na rzecz społeczeństwa.

W trakcie ceremonii absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkolenia, a wyróżniający się słuchacze dodatkowo listy gratulacyjne.

Służba w Policji to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja – zaszczytna, odpowiedzialna i często wymagająca ogromnego poświęcenia, niejednokrotnie z narażeniem zdrowia i życia. Dlatego tak ważne jest, aby nowo mianowani funkcjonariusze wchodzili w jej realia dobrze przygotowani, świadomi wyzwań i gotowi do niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebuje.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że wiedza, umiejętności zawodowe oraz wartości wyniesione z naszego Centrum będą dla absolwentów solidnym fundamentem ich dalszej służby.

Gratulujemy absolwentom i życzymy powodzenia w policyjnej służbie!

Tekst: mł.asp. D. Kocon WP

Foto: A. Łasocha ZSS

