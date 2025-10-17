Zakończyli szkolenie i wrócili do jednostek terenowych Data publikacji 17.10.2025 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejna duża grupa policjantów jest gotowa do służby w swoich macierzystych jednostkach w całej Polsce – wczoraj szkolenie zawodowe podstawowe w Centrum Szkolenia Policji ukończyło 117 osób. Policjantom przyświecać będzie motto: "Służyć społeczeństwu, strzec prawa".

Przez pół roku policjanci zdobywali policyjną wiedzę niezbędną do pełnienia służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Poza zajęciami programowymi pogłębiali swoje umiejętności korzystając z konsultacji przedmiotowych.

Słuchacze w czasie wolnym od zajęć mieli też do dyspozycji zaplecze sportowe szkoły. Zdany egzamin potwierdza, że w czasie szkolenia w CSP słuchacze uzyskali kompetencje, które pozwolą im samodzielnie w sposób prawidłowy i bezpieczny realizować zadania służbowe. Ponadto 16 osób zostało wyróżnionych listami gratulacyjnymi za szczególne zaangażowanie w realizację dodatkowych zadań służbowych o charakterze organizacyjnym i wspomagającym funkcjonowanie grupy szkoleniowej, a także za prezentowanie właściwej postawy zawodowej.

W uroczystym zakończeniu szkolenia SZP-4/25 uczestniczyli: Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Tomasz Rylski, kadra kierownicza i dydaktyczna szkoły oraz tradycyjnie bliscy i rodziny absolwentów.

Policjantom serdecznie gratulujemy ukończonego szkolenia, życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, sukcesów w służbie i zapraszamy w przyszłości do CSP na kolejne szkolenia.

Tekst: st. asp. M. Musiał WP,

Foto: nadkom. M.Gil WD