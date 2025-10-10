Goście z Uniwersytetu Stanowego im. Sama Houstona z Huntsville w Teksasie z wizytą w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Data publikacji 10.10.2025 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj Centrum Szkolenia Policji w Legionowie gościło delegację z Uniwersytetu Stanowego im. Sama Houstona w Huntsville. Gości powitał insp. Tomasz Rylski Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W ramach wizyty zaprezentowano działalność dydaktyczną szkoły oraz system szkolnictwa policyjnego. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej, która przybliżyła zagranicznym gościom strukturę i zakres działalności naszej szkoły.

Następnie przedstawiciel Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP podkom. Magdalena Jabłońska wystąpiła z prezentacją na temat „Pomoc Polski dla Ukrainy”, ukazującą zaangażowanie polskiej Policji i instytucji państwowych w działania pomocowe wobec Ukrainy.

Podczas wizyty goście mieli okazję obserwować pokaz kierowania ruchem drogowym przygotowany przez funkcjonariuszy Zakładu Ruchu Drogowego. Następnie zwiedzili pomieszczenia symulatorni, w których odbywały się zajęcia z zakresu przeprowadzania interwencji policyjnych, prowadzone przez funkcjonariuszy Zakładu Prewencji. Delegacja zapoznała się również z infrastrukturą sportową, gdzie kadra Zakładu Interwencji Policyjnych zaprezentowała obiekty umożliwiające słuchaczom naszego Centrum rozwijanie i doskonalenie umiejętności taktyczno-technicznych. Duże wrażenie na uczestnikach wywarł profesjonalny pokaz taktyki i technik interwencji. Kolejnym punktem programu była wizyta w nowoczesnym zespole strzelnic, obejmującym m.in. strzelnicę taktyczną oraz strzelnicę wirtualną. Goście mogli zobaczyć, jak wygląda strzelanie z broni wykorzystującej wiązkę podczerwieni, a także samodzielnie spróbować swoich sił w strzelaniu laserowym.

Jednym z kluczowych punktów programu było również zwiedzanie Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych, stanowiącego unikatową jednostkę szkoleniową o międzynarodowym zasięgu.

Uczestnicy wizyty otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w programie szkoleniowym i podziękowania za współpracę.

Wizyta była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i pogłębienia współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie kształcenia funkcjonariuszy oraz rozwoju wspólnych inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych.

Tekst: st. asp. M. Musiał WP

Foto: mł. asp. D. Kocon WP