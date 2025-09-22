Doświadczona policjantka, instruktorka i judoczka – sierż. szt. Agnieszka Korż Data publikacji 22.09.2025 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. szt. Agnieszka Korż to przykład pełnej pasji funkcjonariuszki Policji – profesjonalnej, oddanej służbie, a jednocześnie realizującej swoje zainteresowania i przekazującej wartości sportowe młodszym pokoleniom. Jej kariera sportowa i zawodowa stanowi inspirację zarówno dla młodych adeptów sztuk walki, jak i dla tych, którzy swoje życie wiążą z mundurem.

Judo

Zanim Agnieszka Korż założyła policyjny mundur, przez ponad dekadę aktywnie trenowała judo – wymagającą dyscyplinę sportu, która uczy nie tylko techniki, ale również dyscypliny, pokory i siły charakteru. Swoją przygodę z judo rozpoczęła jako młodziczka, reprezentując różne kluby sportowe na arenach ogólnopolskich.

Ostatnim klubem, z którym była związana jako zawodniczka, był renomowany Klub Sportowy AZS-AWF Wrocław – ośrodek znany z wychowania wielu mistrzów sportu, szczególnie w dziedzinie sportów walki.

Choć aktywna kariera zawodnicza Agnieszki Korż dobiegła końca, jej miłość do judo nie zgasła. Obecnie swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje młodym adeptom tej sztuki walki w Klubie Sportowym SAKANA w Legionowie. Prowadzi tam zajęcia, które cieszą się dużą popularnością zarówno wśród dzieci, jak i młodzieży. Jako instruktorka stawia nie tylko na technikę, ale przede wszystkim na kształtowanie charakteru swoich podopiecznych, ucząc ich szacunku, dyscypliny i wytrwałości.

Służba w Policji

W 2017 roku sierż. szt. Agnieszka Korż wstąpiła w szeregi Policji. Służbę rozpoczęła w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie w Wydziale Ruchu Drogowego, następnie w Komisariacie Policji VI w Krakowie w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym. Obecnie pełni służbę jako instruktor w Zakładzie Prewencji Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Od początku swojej służby dała się poznać jako funkcjonariuszka oddana pracy, sumienna i pełna pasji. Jej doświadczenie sportowe znajduje praktyczne zastosowanie podczas szkoleń, w których uczy m.in. przeprowadzania interwencji policyjnych oraz elementów działań prewencyjnych.

Kosowo

Sierż. szt. Agnieszka Korż nie ogranicza się tylko do pracy szkoleniowej w kraju. Jej kompetencje i profesjonalizm zostały docenione również na arenie międzynarodowej. W ramach 37. rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, sierż. szt. Agnieszka Korż została oddelegowana do służby w Kosowie, gdzie wspierała działania misji EULEX (European Union Rule of Law Mission in Kosovo). To prestiżowe i wymagające zadanie, potwierdzające jej wysokie kwalifikacje oraz gotowość do działania w trudnych, często nieprzewidywalnych warunkach.

Sierż. szt. Agnieszka Korż jest przykładem kobiety, która skutecznie łączy karierę zawodową w mundurze z pasją do sportu i działalnością społeczną. Jej historia pokazuje, że sportowe wartości – wytrwałość, samodyscyplina, szacunek do przeciwnika i determinacja – doskonale sprawdzają się także w służbie publiczne społeczeństwu.

Dla wielu młodych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy sierż. szt. Agnieszka Korż jest wzorem do naśladowania. Jej zaangażowanie w rozwój osobisty i zawodowy, chęć dzielenia się wiedzą oraz gotowość do działania zarówno w kraju, jak i za granicą, są najlepszym dowodem na to, że w Policji jest miejsce dla ludzi z pasją.

Sierż. szt. Agnieszka Korż to funkcjonariuszka, która swoją karierą udowadnia, że służba w Policji i sport mogą iść w parze. Jej osiągnięcia na tatami oraz zaangażowanie w szkolenie kolejnych pokoleń policjantów świadczą o niezwykłej determinacji i sile charakteru. To kobieta, która nie tylko walczyła o medale, ale dziś codziennie walczy o profesjonalne przygotowanie służb mundurowych do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Tekst: st. asp. M. Musiał WP

Foto: archiwum prywatne sierż. szt. A. Korż. ZP