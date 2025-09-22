Inauguracja szkolenia zawodowego podstawowego w naszym Centrum Data publikacji 22.09.2025 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-16/25. Do udziału w szkoleniu skierowano 192 funkcjonariuszy z całej Polski, którzy przez najbliższe siedem miesięcy będą zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia służby w policyjnym mundurze.

Ceremonia inauguracji rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Tomaszowi Rylskiemu. Następnie odczytano list Komendanta Głównego Policji skierowany do młodych funkcjnariuszy, w którym podkreślono wagę podejmowanej przez nich służby oraz znaczenia odpowiedzialności, jaka wiąże się z noszeniem policyjnego munduru.

W dalszej części ceremonii odczytano rozkaz nr 530/25 Komendanta CSP z dnia 22 września 2025 r., na mocy którego funkcjonariusze obecni na zbiórce zostali włączeni w poczet słuchaczy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Przed słuchaczami okres intensywnej nauki. Program szkolenia obejmuje m.in. zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa, prewencji, ruchu drogowego, kryminalistyki, a także taktyki i technik interwencji, wyszkolenia strzeleckiego czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oprócz zajęć teoretycznych funkcjonariusze doskonalić będą swoje umiejętności podczas praktyk realizowanych w jednostkach terenowych garnizonu stołecznego i mazowieckiego.

Zakończenie szkolenia zaplanowano na 20 kwietnia 2026 r. Wówczas odbędzie się egzamin końcowy, który stanowi podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności, a jego pozytywne ukończenie wiąże się ze skierowaniem policjanta do służby w swojej jednostce terenowej.

Życzymy wszystkim młodym policjantom satysfakcji z pobytu w naszym Centrum oraz powodzenia w nauce!

Tekst: mł.asp. D. Kocon WP

Foto: asp. R. Karyś ZDDiP

