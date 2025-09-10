Konferencja Międzynarodowa w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - „Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Data publikacji 10.09.2025 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczął się pierwszy dzień Konferencji Międzynarodowej „Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” - przedsięwzięcia pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp Marka Boronia. Uroczystego otwarcia dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk.

Konferencję zorganizował Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Ryszard Jakubowski wraz z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych związanych z planowaną reorganizacją CSP w Legionowie insp. dr. Robertem Żółkiewskim. Współorganizatorem wydarzenia była także IPA (International Police Association).

Konferencja stanowi ważne wydarzenie dla naszego Centrum. Gościmy ekspertów z kraju, a także z takich państw jak: USA, Hiszpania, Wielka Brytania czy Ukraina. Pierwszego dnia konferencji jako pierwszy wystąpił podkom. Paweł Müller - wykładowca CSP, który omówił historię oraz teraźniejszość naszego Centrum.

W kolejnej części spotkania głos zabrali:

mł. insp. w st. spocz. Stanisław Kraszewski, Prezes Zarządu Koła nr 41 Emerytów i Rencistów Policyjnych przy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przedstawiając historię działalności naszej szkoły,

insp. Sylwia Majewska-Mazepa, Dyrektor Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkoleń Policji Komendy Głównej Policji prezentując „Zmiany w zakresie szkolnictwa policyjnego na przestrzeni ostatnich lat”,

dr Katarzyna Nosalska, Dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych działającego przy Ministerstwie Cyfryzacji,

nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji, który podsumował działania i kierunki rozwoju w Policji,

mł. insp. Bogusław Kołdys, p.o. Naczelnik Wydziału Współpracy Europejskiej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji omawiając „Podsumowanie Prezydencji RP w UE, w tym aspekty kluczowe”.

W module poświęconym wizji przyszłości wystąpili:

dr Konrad Maj, Kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych „HumanTech” (Uniwersytet SWPS) w prezentacji na temat „Technologia kontra przestępczość: rola sztucznej inteligencji w organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości”,

insp. dr Robert Żółkiewski, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych związanych z planowaną reorganizacją Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, który omówił „Przygotowania do reorganizacji CSP w Legionowie”.

Następnie głos zabrali prelegenci:

Ivan L. Martinez Villanueva, Innovation and Project Managment Division Valencia Local Police z Hiszpanii, na temat „Community policing”,

Piotr Pietrzak (IBM), omawiając „Nowoczesne rozwiązania technologiczne dla Polski, między innymi w obszarze cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji”,

David Drizen oraz Richard Myszczynszyn, Home Office z Wielkiej Brytanii, Science, Innovation and Technology Delivery Team, przedstawiając „British Policing Innovation – Past, Present and Future”,

Peter Traven, FBI USA, który wygłosił prelekcję „Odpowiadając na cyberzagrożenia”,

Ramon Navarro Franch, Academy Unit - FRONTEX, który zaprezentował temat „Frontex tasks and European and Border Coast Guard Academy”,

insp. Jakub Gorczyński, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, który przedstawił prezentację na temat: „Działania realizowane w ramach ENLETS”,

Siergiej Saltovets i Vasyl Gaichuk, Main Department of the National Police in Kharkiv region, którzy omówili „Działania Policji w sytuacji konfliktu zbrojnego”.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się panelem dyskusyjnym oraz podsumowaniem najważniejszych wniosków.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Policji, instytucji naukowych i partnerskich zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Dyskusje prowadzone podczas przedsięwzięcia stanowiły ważny krok w stronę rozwoju i modernizacji systemu szkolenia policyjnego w Polsce, a także rozwoju Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Tekst: st. asp. M. Musiał, mł. asp. D. Kocon CSP

Foto: podkom. R. Rutkowski KGP

