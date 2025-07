Obchody 106. rocznicy powołania Policji Państwowej oraz Jubileusz 35-lecia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – uroczystość pełna wspomnień, tradycji i rodzinnej atmosfery Data publikacji 29.07.2025 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniu 25 lipca br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się uroczyste obchody 106. rocznicy powołania Policji Państwowej, połączone z 35-leciem istnienia naszej szkoły. Święto Policji to szczególny moment, w którym wyróżnia się funkcjonariuszy i pracowników Policji poprzez awanse, nominacje oraz odznaczenia. To także czas wyrażenia wdzięczności za codzienną służbę i zaangażowanie. Obchody zostały objęte honorowym patronatem przez Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Marka Boronia, którego reprezentował nadinsp. dr Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w kościele parafialnym Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. W nabożeństwie uczestniczyli wraz z Kierownictwem Centrum przedstawiciele kadry kierowniczej, słuchacze oraz pracownicy naszej jednostki.

Na terenie naszego Centrum obchody rozpoczęły się prezentacją multimedialną, która przybliżyła 35-letnią historię naszej szkoły – ośrodka, który przez ponad trzy dekady nieprzerwanie kształci kolejne pokolenia policjantów, przygotowując ich do trudnej

i odpowiedzialnej służby na rzecz społeczeństwa. Nie zabrakło wspomnień, archiwalnych zdjęć, które ukazały najważniejsze momenty z życia naszej szkoły.

W uroczystościach wzięli udział liczni goście, na czele z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Rafałem Kochańczykiem. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie – nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny, Komendant Stołeczny Policji – insp. Dariusz Walichnowski, Komendant Szkoły Policji w Katowicach – insp. Rafał Stanisławski, Komendant Szkoły Policji w Pile – insp. dr Mariusz Jaworski, Komendant Szkoły Policji w Słupsku – insp. Piotr Cekała, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp. Łukasz Pikuła. Z prawdziwą przyjemnością gościliśmy także Dyrektora Biura Kontroli – insp. Dorotę Przypolską, Dyrektora Biura Kadr i Organizacji Policji – insp. Milenę Pietruś wraz z zastępcą dr. Agnieszką Winiarską, Dyrektora Biura Koordynacji i Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji – insp. Sylwię Majewską-Mazepę wraz z zastępcą insp. Agnieszką Sowińską-Turczyk, jak również Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie – mł. insp. Tomasza Wacha, Pełnomocników Komendanta Głównego Policji insp. Roberta Żółkiewskiego oraz insp. Macieja Marciniaka. Byli obecni m.in. przedstawiciele władz samorządowych powiatu legionowskiego, szefowie innych służb mundurowych oraz kierownictwo jednostek i instytucji wojskowych. Przybyli również przedstawiciele środowisk naukowych i kulturalnych oraz podmiotów i instytucji współpracujących z naszym Centrum, przedstawiciele duchowieństwa oraz reprezentanci organizacji związkowych działających w naszym Centrum. Z wielką przyjemnością gościliśmy również byłych komendantów naszej szkoły, emerytowanych policjantów oraz pracowników. W tak ważnym dniu nie mogło oczywiście zabraknąć kadry kierowniczej, policjantów i pracowników cywilnych, słuchaczy oraz członków ich rodzin.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia były oficjalne uroczystości na placu apelowym. W podniosłej atmosferze, przy asyście Kompanii Reprezentacyjnej Policji oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, odbyła się zbiórka, podczas której rozpoczęła się ceremonia wręczenia funkcjonariuszom i pracownikom szkoły medali i odznaczeń państwowych oraz resortowych, a także aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne i stanowiska służbowe.

Ceremonia rozpoczęła się powitaniem zgromadzonych przez gospodarza uroczystości Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Ryszarda Jakubowskiego. Komendant przekazał wszystkim policjantom i pracownikom Centrum Szkolenia Policji w Legionowie podziękowania za służbę oraz pracę, za niezmienny wysiłek i zaangażowanie, a także godną podziwu rzetelność, konsekwencję w wykonywaniu codziennych obowiązków.

W ostatniej części uroczystości Zastępca Komendanta Głównego Policji w towarzystwie Komendanta Centrum Szkolenia Policji, złożył wiązankę kwiatów pod obeliskiem oraz Dębami Pamięci upamiętniającymi trzech funkcjonariuszy Policji Państwowej zamordowanych przez NKWD w Twerze wiosną 1940 roku – podinsp. Alojzego Grimma, asp. Bolesława Kołakowskiego oraz asp. Stanisława Litwińczuka.

W ramach obchodów zorganizowano również plenerową wystawę jubileuszową. Ekspozycja, zlokalizowana na terenie Centrum, prezentowała historię naszej szkoły poprzez zdjęcia związane z działalnością placówki oraz jej rolę w kształceniu kolejnych pokoleń funkcjonariuszy Policji.

Zwieńczeniem dnia był piknik rodzinny, w którym uczestniczyli wszyscy zaproszeni goście oraz Rodziny naszych funkcjonariuszy i pracowników. Na uczestników czekały liczne atrakcje: stoiska promocyjne, pokaz sprzętu i wyposażenia, prezentacja „Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej. Komisariat w Radomiu”, animacje i konkursy dla dzieci, a także wspólne świętowanie przy poczęstunku i słodkiej niespodziance. Mali goście mogli również odkrywać sekrety „Miasteczka Smerfów”, stworzonego przez niezawodną Ochotniczą Straż Pożarną z Legionowa.

Obchody 106.rocznicy powołania Policji Państwowej oraz Jubileusz 35-lecia naszego Centrum to nie tylko okazja do świętowania, ale również moment refleksji nad rolą i znaczeniem tej instytucji dla bezpieczeństwa publicznego w Polsce. To również wyraz uznania dla wszystkich, którzy przez lata wkładali serce w rozwój naszej szkoły i szkolenie funkcjonariuszy gotowych do służby społeczeństwu.

Tekst: st. asp. M. Musiał WP

Foto: asp. K. Molski ZSS, Marcin Tuzinek GRH

Video: asp. R. Karyś WD