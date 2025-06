Biegniemy z pomocą! - „Wiosna na sportowo” Data publikacji 13.06.2025 Powrót Generuj PDF Drukuj Gabinet Komendanta Głównego Policji wspólnie z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, jak co roku organizuje wirtualną akcję charytatywną „Wiosna na sportowo”. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie aktywności fizycznej jako skutecznej metody rozwoju osobistego, integracja środowiska policyjnego, ale przede wszystkim wsparcie podopiecznych fundacji.

Kadra i słuchacze Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wzięli udział w akcji charytatywnej „Wiosna na sportowo” na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W tym roku w szczytnym celu pobiegło aż 371 mundurowych z naszego Centrum. Tym samym zebraliśmy kwotę około 13 tyś. zł.

Wspólna aktywność fizyczna - bieg na stadionie naszego Centrum to akces szkoły do akcji charytatywnej „Wiosna na sportowo” zorganizowanej przez Komendę Główną Polcji. Nie był to jednak zwyczajny bieg. Celem charytatywnego wydarzenia jest propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, integracja, jedność mundurowych, a przede wszystkim wsparcie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Opłaty startowe wnoszone są w formie darowizny na rzecz stowarzyszenia.

Udział w akcjach charytatywnych na stałe wpisał się w program działań podejmowanych przez nasze Centrum. Przy wsparciu kierownictwa szkoły, kadra i słuchacze wielokrotnie włączali się w akcje charytatywne w przeszłosci niosąc bezinteresowną pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Bieg w ramach wydarzenia „Wiosna na sportowo” w CSP zorganizowali funkcjonariusze Wydziału Dowodzenia: nadkom. Małgorzata Gil, podkom. Grzegorz Banaś, asp. szt. Mariusz Trojanowski oraz mł. asp. Anna Płuciennik.

Wszystkim biegaczom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspaniały odruch serca, który wesprze potrzebujących z Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

mł.asp. D. Kocon WP