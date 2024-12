Każdy z nas może zostać Św. Mikołajem! Data publikacji 20.12.2024 Powrót Generuj PDF Drukuj To już XI Edycja „Zostań Świętym M.”. Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Centrum Szkolenia Policji w Legionowie spełniali najskrytsze marzenia dzieci z domów dziecka. W te Święta jako funkcjonariusze postanowiliśmy zadbać nie tylko o bezpieczeństwo, ale także o radość w sercach dzieci.

Policjanci oraz pracownicy cywilni Centrum Szkolenia Policji w Legionowie dołączyli do XI Edycji „Zostań Świętym M.”, której organizatorem jak każdego roku jest Fundacja Fabryka Dobra. Koordynatorami akcji w naszym Centrum byli funkcjonariusze z Wydziału Dowodzenia: asp.szt. Marcin Grzeszyk, asp.Grzegorza Banaś, sierż.szt. Agnieszka Malmon.

Dołączenie do akcji polegało na spełnieniu marzeń opisanych w listach, które otrzymaliśmy od najmłodszych. Ważne dla nas było przede wszystkim to, byśmy wspólnie podjęli te działania począwszy od zakupu wymarzonych prezentów po wspólne pakowanie, w które włączyli się również słuchacze naszej szkoły a finalnie dostarczenie paczek do Placówek pieczy zastępczej.

Do Centrum wpłynęły listy od dzieci z: Interwencyjnej Placówki Opieki nad Dzieckiem w Lublinie, Domu dla dzieci „Przylądek” z Lublina, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej, Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Puławach, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie oraz dzieci zmagających się na co dzień z ciężkimi chorobami.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz słuchaczy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie podarowaliśmy 82 prezenty. Zakupiliśmy okulary korekcyjne oraz prywatną wizytę u specjalisty. Łączna wartość prezentów wyniosła około 47 000 zł. Dla nas możliwość wzięcia udziału w akcji to sama przyjemność zaś dla dzieci to spełnione życzenia, które wydawały się nieosiągalne.

Spełniając marzenia dzieci, spełniliśmy też swoje – wywołaliśmy uśmiech na twarzach najmłodszych.

sierż. szt. D. Kocon WP