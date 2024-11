Uroczystość z okazji Święta Niepodległości Data publikacji 08.11.2024 Powrót Generuj PDF Drukuj „Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Naczelnego w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości” – głosiła ustawa z 23 kwietnia 1937 roku.

Wczoraj w Auli Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 106 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wczorajsza uroczystość to dla całej społeczności Centrum Szkolenia Policji w Legionowie dzień, w którym mogliśmy się zatrzymać i przeżyć go razem.

11 listopada w Polsce obchodzimy Święto Niepodległości upamiętniające odzyskanie jej po 123 latach zaborów. Święto zostało ustanowione 23 kwietnia 1937 roku ustawą, jednak w 1945 roku zostało zniesione. Powróciło dopiero w okresie transformacji systemowej w 1989 roku.

W tym dniu przekazano władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, ale pierwszy rząd niepodległej polski powstał kilka dni wcześniej - 7 listopada. Data ta - 11 listopada, została wybrana w II Rzeczpospolitej na pamiątkę odzyskania niepodległości.

Śpiewem oraz recytacjami powróciliśmy do historii. Gościliśmy wspaniałych artystów, którzy umilając ten dzień poruszyli nasze serca, budząc w nas naszą polskość.

Mieliśmy przyjemność gościć policjanta st. asp. Krzysztofa Ciborskiego z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, który oprócz swoich utworów muzycznych wystąpił także z repertuarem zespołu Dżem.

Uczennica trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Milanówku Zuzanna Piotrowska zachwyciła nas śpiewem czterech utworów: „Deszcz jesienny deszcz”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Warszawo ma” oraz „Taki kraj”. Połączenie siły głosu Krzysztofa oraz delikatności Zuzanny było trafieniem w dziesiątkę.

Nie zabrakło również pięknych patriotycznych wierszy, które wyrecytowały dla nas dzieci z trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie.

To był wspaniały czas, który pokazał nam jak ważne jest byśmy się jednoczyli jako Polacy, a przede wszystkim byśmy pamiętali, że to my tworzymy nasz kraj, Naszą Niepodległą Polskę.



sierż. szt. D. Kocon WP, asp. K. Molski ZSS