Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozpoczną codzienną służbę Data publikacji 27.09.2024 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 21 policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zakończyło szkolenie zawodowe podstawowe o symbolu SZPC-1/24 dla policjantów zajmujących się bezpośrednim rozpoznawaniem i zwalczaniem cyberprzestępczości. Absolwenci szkolenia pełnić będą służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządach w: Katowicach, Rzeszowie, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Wrocławiu, Gdańsku, Warszawie i Bydgoszczy oraz Wydziałach w: Olsztynie, Gorzowie Wielkopolskim i Opolu.

Dziś, policjanci po intensywnym czasie nauki teoretycznej i praktycznej zarówno w CSP w Legionowie jak i zamiejscowej placówce Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach podeszli do egzaminu końcowego. Wszystkich 21 słuchaczy egzamin zaliczyło „śpiewająco”.

Uroczystego wręczenia świadectw ukończenia, najważniejszego w Policji szkolenia, dokonali Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Ryszard Jakubowski wraz z Naczelnikiem Zarządu CBZC w Warszawie podinsp. Piotrem Jeżem, który z Naczelnikiem Wydziału Ogólnego Kadr i Szkolenia CBZC mł. insp. Agnieszką Skrzypczak reprezentowali Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadinsp. Adama Cieślaka.

Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadinsp. Adam Cieślak wystosował do Komendanta i kadry CSP w Legionowie oraz kończących szkolenie policjantów CBZC list, w którym podkreślił, iż ukończenie szkolenia podstawowego stanowi faktyczny początek służby w Policji, a co za tym idzie policyjnej misji do spełnienia.

Służba w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości to ciągłe samodoskonalenie i poszerzanie swoich umiejętności, aby dotrzymywać kroku przestępcom wykorzystującym coraz to nowsze narzędzia i rozwiązania technologiczne.

Gratulujemy policjantom ukończonego pierwszego w policyjnej karierze szkolenia, życzymy dużo zdrowia, sukcesów i niesłabnącej satysfakcji ze służby na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju i społeczeństwa.

Do zobaczenia na innych szkoleniach!

nadkom. E. Kuligowska WP, asp. R. Karyś WD