Wizyta przedstawicieli Uniwersytetu New Haven z USA w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Data publikacji 19.06.2024 Powrót Generuj PDF Drukuj Nasze Centrum gościło Davida Schroedera, Prodziekana Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych Uniwersytetu w New Haven w USA wraz ze studentami tej prestiżowej uczelni. Gościom towarzyszyła policjantka - tłumacz z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji. Z zagraniczną delegacją spotkał się Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, insp. Ryszard Jakubowski.

Początki Uniwersytetu New Haven sięgają 1920 roku. Dziś, przeszło 8 tysięcy studentów tej uczelni może pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności korzystając z szerokiej oferty ponad 100 zróżnicowanych programów naukowych, w tym także związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. To ostatnie stanowi domenę Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych tej amerykańskiej uczelni. Prawo, zarządzanie kryzysowe, cyberprzestępczość, technika kryminalistyczna, techniki dochodzeniowo-śledcze, przestępczość ekonomiczna i narkotykowa – to tylko niektóre możliwe kierunki studiów z bogatej oferty studiów Wydziału.

Polska Policja oraz Uniwersytet w New Haven od wielu lat współpracują ze sobą w zakresie wymiany myśli szkoleniowej, doświadczeń oraz dobrych praktyk. David Schroeder – prodziekan Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych Uniwersytetu w New Haven – od samego początku aktywnie uczestniczy we wzajemnej współpracy, będąc jednocześnie jej zaangażowanym promotorem.

Podczas tegorocznej wizyty w Polsce David Schroeder spotkał się z Komendantem Głównym Policji, insp. Markiem Boroniem, aby porozmawiać o kontynuacji i rozwoju długofalowej współpracy międzyinstytucjonalnej.

Kolejnym punktem wycieczki delegacji z USA było Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Naszym gościom Kierownik Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii mł. insp. Wioletta Białkowska przedstawiła, jak wygląda system szkolnictwa policyjnego w Polsce. Omówiła ponadto strukturę organizacyjną, funkcjonowanie, działalność oraz ofertę szkoleniową Centrum.

Następnie nasi goście odwiedzili Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych, które zostało zaprezentowane przez przedstawiciela Centralnego Biura Śledczego Policji.

W dalszej części wizyty funkcjonariusze Zakładu Szkoleń Specjalnych zaprezentowali, jakie czynności służbowe wykonują technicy kryminalistyki oraz pirotechnicy.

Delegacja miała również możliwość obejrzeć infrastrukturę sportową oraz nowoczesny zespół strzelnic, w którym kadra Zakładu Interwencji Policyjnych zaprezentowała obiekty umożliwiające słuchaczom CSP kształcenie oraz doskonalenie szeroko pojętych umiejętności taktyczno-technicznych, związanych z użyciem broni palnej.

Policjantka z Zakładu Ruchu Drogowego zaprezentowała gościom wyposażenie policjanta ruchu drogowego oraz wykonała pokaz ręcznego kierowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu.

Nasza szkoła zawsze chętnie spotyka się z delegacjami z zagranicy, aby wymienić doświadczenia w zakresie funkcjonowania Policji, a zwłaszcza szkolenia policjantów.

nadkom. Emilia Kuligowska, asp. Robert Karyś WD