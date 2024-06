Pobiegliśmy dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach w akcji „Wiosna na sportowo” Data publikacji 10.06.2024 Powrót Generuj PDF Drukuj Kadra i słuchacze Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wzięli udział w akcji charytatywnej „Wiosna na sportowo” na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. 230 mundurowych biegło pół godziny po stadionie Centrum w szczytnym celu. Zebraliśmy ponad 8 tys. zł.

W minionym tygodniu kadra Wydziału Dowodzenia zorganizowała bieg. Nie był to jednak zwyczajny bieg. 30 minut aktywności fizycznej na stadionie naszego Centrum to nasz akces do akcji charytatywnej „Wiosna na sportowo”.

Wydarzenie, którego organizatorem jest Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz Wydział Prezydialny Gabinetu Komendanta Głównego Policji, ma charakter charytatywny. Jego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, integracja, pasja, a także wsparcie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach - opłaty startowe wnoszone są w formie darowizny na rzecz Fundacji.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należało w terminie od 15 maja do 16 czerwca br. pokonać dowolny dystans przez minimum 30 minut, rejestrując się wcześniej online i dokonać wpłaty na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

W biegu na stadionie Centrum zwyciężyli wszyscy. Nagrodą była satysfakcja z okazanego wsparcia, a także z pewnością niejeden uśmiech na twarzach podopiecznych Fundacji.

nadkom. E. Kuligowska WP, M. Mazewski WZiT