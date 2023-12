Prestiżowe szkolenie TAHCLE w CSP w Legionowie

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyło się właśnie Międzynarodowe szkolenie TAHCLE. Oprócz trenerów z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) uczestniczyli w nim również specjaliści na co dzień zajmujący się zapobieganiem i ściganiem przestępstw z nienawiści. Nasze Centrum mogło być gospodarzem tego przedsięwzięcia, co otwiera drogę do organizacji kursów specjalistycznych z tej tematyki.