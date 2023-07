Pomagamy dzieciom

Lipiec to miesiąc szczególny dla wszystkich policjantów i pracowników Policji ze względu na to, że 24 lipca obchodzone jest Święto Policji. Jest to czas, w którym w całym kraju odbywają różnego rodzaju uroczystości, w trakcie których policjanci i pracownicy cywilni odbierają wyróżnienia, odznaczenia i awanse. Świętować można na wiele sposobów. Kadra i słuchacze Centrum Szkolenia Policji postanowili jednocześnie świętować i pomagać. Swoją radością związaną z obchodami Święta Policji podzielili się z tymi, którzy najbardziej tego potrzebują.