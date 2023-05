"Policjanci-Dzieciom" 2023 Data publikacji 31.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj Centrum Szkolenia Policji otworzyło swoje bramy dla odwiedzających. W ramach Dnia Otwartego pn. „Policjanci-Dzieciom” CSP, odwiedziło nas ponad 2 tysiące osób. Na przybyłych czekały stoiska promocyjne, prezentacje, pokazy i konkursy dla najmłodszych. Pogoda w tym roku również dopisała, nic więc dziwnego, że nasi goście byli zachwyceni.

Przy słonecznej pogodzie, już od rana witaliśmy tłumy przybyłe na Dzień Otwarty Centrum Szkolenia Policji. Czekały na nie atrakcje przygotowane przez CSP, a także inne podmioty, które włączyły się do programu przedsięwzięcia. Na stoiskach na dzieci czekały materiały edukacyjne i konkursy, a także prezentacje sprzętu specjalistycznego. Można było zobaczyć sprzęt i wyposażenie nie tylko to wykorzystywane przez Policję, ale także inne służby, które na co dzień dbają o bezpieczeństwo.

Pokazy z zakresu ratownictwa drogowego, sprawności użytkowej koni i psów służbowych, ewakuacji VIP a także umiejętności policyjnych motocyklistów wzbudzały duże emocje nie tylko u najmłodszych. Dzień Otwarty w CSP był również doskonałą okazją do tego, aby tuż przed rozpoczynającymi się wakacjami przypomnieć dzieciom podstawowe zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Za zaangażowanie i udział w przygotowaniu Dnia Otwartego Centrum Szkolenia Policji serdecznie dziękujemy: Komendzie Głównej Policji (Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji), Komendzie Stołecznej Policji (WWP – Sekcja Konna, Komisariat Rzeczny), Centralnemu Pododdziałowi Kontrterrorystycznemu Policji „BOA”, Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, Straży Miejskiej w Legionowie, Starostwu Legionowskiemu, Urzędowi Miasta Legionowo, Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Legionowie, 2 Mazowieckiemu Pułkowi Saperów w Kazuniu Nowym, Oddziałowi Specjalnemu Żandarmerii Wojskowej, Mazowieckiemu Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej, 9. Brygadzie Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Oddziałom Prewencji Policji w Warszawie za zabezpieczenie medyczne przedsięwzięcia.

Dziękujemy również wszystkim komórkom organizacyjnym CSP przygotowującym stoiska i pokazy oraz tym, które zabezpieczały wydarzenie pod względem logistycznym, a także słuchaczom szkolenia zawodowego podstawowego za pomoc w opiece nad grupami dzieci i młodzieży.

sk

fot.: Joanna Łaszyn

film: asp. Robert Karyś