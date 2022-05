Patrolowo-tropiące rozpoczęły swoje szkolenie Data publikacji 04.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Druga tegoroczna odsłona kursu dla przewodników psów patrolowo-tropiących do działania bez kagańca rozpoczęła się 26 kwietnia. Przed słuchaczami 98 dni szkoleniowych w Zakładzie Kynologii Policyjnej z siedzibą w Sułkowicach. Jest to czas na stworzenie zgranego duetu przewodnik – pies, który w przyszłości będzie realizował zadania wynikające ze specyfiki służby.

Dla kursantów pierwsze dni w ZKP są bardzo ważne, gdyż jak najszybciej muszą nawiązać pozytywne relacje i więź ze swoimi psami. Spacery po Sułkowicach, przyzwyczajanie do ruchu ulicznego, mijających pojazdów mechanicznych i ludzi, to elementy socjalizacji psów. Pobyt na pobliskim poligonie, to czas na zapoznanie się z pierwszymi przeszkodami terenowymi. Poza tresurą praktyczną czekają na policjantów zajęcia z teorii tresury, pierwszej pomocy oraz z kształtowania sprawności fizycznej.

tekst i fot.: asp.szt. Dariusz Ratajczak