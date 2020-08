Pięcioboistki z CSP Data publikacji 03.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełnią służbę funkcjonariuszki, które wiele lat temu rozpoczęły przygodę z pięciobojem policyjnym i w okresie rozkwitu tej dyscypliny sportu przyczyniły się do wielu sukcesów reprezentacji polskiej Policji. Podinsp. Agnieszka Mańko-Czajka (obecnie ekspert Wydziału Organizacji Dydaktyki) i mł. insp. Beata Gaca-Maciaszkiewicz (obecnie Główny Księgowy – Naczelnik Wydziału Finansów) podczas studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęły bardzo intensywny i żmudny trening pod okiem trenera reprezentacji polskiej Policji podinsp. Ireneusza Bukowieckiego (starszy wykładowca taktyki i technik interwencji oraz wychowania fizycznego w Zakładzie Podstaw Bezpieczeństwa, obecnie w stanie spoczynku).

Pięciobój policyjny jest dyscypliną, w której skład wchodzi pięć konkurencji sportowych. Zawody trwają dwa dni, w tym czasie jest prowadzona klasyfikacja, zarówno indywidualna, jak i drużynowa, kobiet i mężczyzn. Pierwszego dnia rozgrywane są strzelanie i pływanie. Drugiego – zawody rozpoczynają się skokiem w dal i pchnięciem kulą, a kończą biegiem przełajowym. Rezultaty ustanowione w poszczególnych konkurencjach są przeliczane na punkty. Po czterech konkurencjach jest ustalana lista startowa do biegu przełajowego, który rozgrywany jest tzw. metodą Gundersena polegającą na obliczeniu straty startowej kolejnych zawodników na podstawie różnicy sumy punktów po czterech konkurencjach. O końcowej klasyfikacji decyduje kolejność przekroczenia linii mety. Drużyna biorąca udział w klasyfikacji składa się z czterech zawodników (nie mniej niż trzech). Rezultat końcowy ustala się na podstawie zsumowania trzech najlepszych wyników indywidualnych, czwarty zostaje odrzucony.

Mistrzostwa Europy w Pięcioboju Policyjnym, Avila, Hiszpania 2000 r. Brązowy medal A. Mańko-Czajki (siedzi, trzecia od prawej) za III miejsce indywidualnie.

Pięciobój policyjny wywodzi się z państw Europy Zachodniej. Początkowo we Francji, Belgii i Danii organizowano współzawodnictwo policjantów, propagując ich wszechstronny rozwój i wysoką sprawność fizyczną. Od początku w skład pięcioboju wchodziły wcześniej opisywane konkurencje wymagające od zawodników wszechstronnych umiejętności. Ich dobór pozwalał, nawet przy słabszej dyspozycji w jednej dyscyplinie, walczyć o wysoką lokatę w klasyfikacji generalnej. Z czasem pojawiła się potrzeba międzynarodowej rywalizacji i kontaktów między policjami wielu krajów, co przyczyniło się do powstania stowarzyszenia policyjnych klubów sportowych. Za przyczyną państw założycieli: Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Luksemburga, Holandii, Szwecji i Szwajcarii 30 listopada 1950 r. utworzono w Paryżu Europejską Unię Sportu Policji (USPE). Obecnie zrzesza ona 40 krajów i organizuje zawody rangi mistrzostw kontynentu w szesnastu dyscyplinach sportowych. Pierwsze Mistrzostwa Europy w pięcioboju zostały rozegrane w 1954 r. i uczestniczyły w nich Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Dania, Finlandia i Norwegia (osiemnastu zawodników). Pierwotnie rywalizowali jedynie mężczyźni. Kobiety zadebiutowały na IX Mistrzostwach Europy w hiszpańskiej Avili w 1986 r. Na kolejnych mistrzostwach startowało coraz więcej zawodników, więcej krajów stawało do konfrontacji. Rekordową liczbę startujących drużyn męskich – 11 odnotowano na Mistrzostwach Europy w 1998 r. w Poznaniu, kobiecych zaś – 7 w 1994 r. w Anglii oraz w 2002 r. w Szczytnie.

B. Gaca-Maciaszkiewicz i A. Mańko-Czajka, konkurencja – bieg przełajowy, Mistrzostwa Świata w Pięcioboju Policyjnym, Szczytno 1999 r.

Polska wstąpiła do USPE w 1991 r. Od tego czasu nasza reprezentacja czterokrotnie rywalizowała w mistrzostwach kontynentu. Drużyna męska dwa razy zdobyła medal brązowy i jeden raz złoty. Natomiast kobiety dwukrotnie brązowy i jeden raz srebrny. Ponadto dwukrotnie Polska organizowała u siebie zawody – w 1998 r. w Poznaniu i w 2002 r. w Szczytnie.

B. Gaca-Maciaszkiewicz, konkurencja – pchnięcie kulą, Mistrzostwa Polski w Pięcioboju Policyjnym, Szczytno 1999 r.

Poza Europą pięciobój policyjny zyskał popularność dość późno. Międzynarodowa Unia Sportu Policji (USIP) została utworzona 23 maja 1990 r. w Paryżu, gdzie odbyło się Zgromadzenie Generalne państw założycieli. Było ich czterdzieści trzy. Niedługo po założeniu, bo 7 grudnia 1990 r., Polska również stała się członkiem USIP.

A. Mańko-Czajka, konkurencja – pływanie, Mistrzostwa Świata w Pięcioboju Policyjnym, Szczytno 1999 r.

Pierwsze Mistrzostwa Świata w Pięcioboju zostały rozegrane w 1993 r. w miejscowości Tata na Węgrzech. Wystartowało aż 64 zawodników (15 drużyn męskich) oraz 16 zawodniczek (3 drużyny żeńskie). Kolejne zawody tej rangi odbyły się dwa lata później w Chinach i wzięło w nich udział 76 zawodników z 18 krajów oraz 32 zawodniczki z 9 krajów. Organizatorem ostatnich Mistrzostw Świata była Polska w 1999 r. W Szczytnie wystartowało 65 zawodników z 15 krajów (nawet tak egzotycznych jak Kuwejt czy Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz 32 zawodniczki z 8 krajów. Były to ostatnie zawody tej rangi. Kolejne miały odbyć się w 2003 r. i miał je zorganizować któryś z krajów arabskich. W związku z sytuacją i działaniami wojennymi w rejonie Zatoki Perskiej nie odbyły się i kolejnych w pięcioboju policyjnym już nie wznawiano.

A. Mańko-Czajka, konkurencja – skok w dal, Mistrzostwa Polski w Pięcioboju Policyjnym, Szczytno 2000 r.

Dotychczas nasza męska reprezentacja w Mistrzostwach Świata zdobyła jeden złoty medal, natomiast żeńska jeden srebrny i jeden brązowy. Dziś należy stwierdzić, iż pięciobój policyjny przeszedł do historii. Nie rozgrywa się już zawodów rangi międzynarodowej. Krajowa rywalizacja też wygasła w poprzedniej dekadzie. Dlatego warto podsumować sukcesy pięcioboistek z CSP w Legionowie.

B. Gaca-Maciaszkiewicz (po prawej), konkurencja – strzelanie, Mistrzostwa Polski w Pięcioboju Policyjnym, Szczytno 2001 r.

Osiągnięcia podinsp. Agnieszki Mańko-Czajki

w Mistrzostwach Polski w Pięcioboju Policyjnym:

III miejsce – Słupsk 1993 r.,

I miejsce – Słupsk 1994 r.,

I miejsce – Poznań 1995 r.,

I miejsce – Poznań 1996 r.,

II miejsce – Poznań 1998 r.,

III miejsce – Szczytno 1999 r.,

III miejsce – Szczytno 2000 r.,

III miejsce – Szczytno 2001 r.,

II miejsce – Szczytno 2002 r.;

w Mistrzostwach Europy:

XXII miejsce indywidualnie, VII miejsce drużynowo – Anglia 1994 r.,

VII miejsce indywidualnie, III miejsce drużynowo – Poznań 1998 r.,

III miejsce indywidualnie, II miejsce drużynowo – Avila, Hiszpania 2000 r.,

VII miejsce indywidualnie, III miejsce drużynowo – Szczytno 2002 r.;

w Mistrzostwach Świata:

IX miejsce indywidualnie, III miejsce drużynowo – Tata, Węgry 1993 r.,

XX miejsce indywidualnie, VI miejsce drużynowo – Pekin, Chiny 1995 r.,

V miejsce indywidualnie, II miejsce drużynowo – Szczytno 1999 r.

Osiągnięcia mł. insp. Beaty Gacy-Maciaszkiewicz

w Mistrzostwach Polski w Pięcioboju Policyjnym:

VI miejsce – Poznań 1996 r.,

I miejsce – Szczytno 1997 r.,

I miejsce – Poznań 1998 r.,

II miejsce – Szczytno 1999 r.,

IV miejsce – Szczytno 2000 r.,

IV miejsce – Szczytno 2001 r.,

III miejsce – Szczytno 2002 r.;

w Mistrzostwach Europy:

IX miejsce indywidualnie, III miejsce drużynowo – Poznań 1998 r.,

V miejsce indywidualnie, III miejsce drużynowo – Szczytno 2002 r.;

w Mistrzostwach Świata:

XII miejsce indywidualnie, II miejsce drużynowo – Szczytno 1999 r.

źródło: Kwartalnik Policyjny 1-2/2020