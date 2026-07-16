Święto Policji w Centrum Szkolenia Policji oraz Jubileusz 70-lecia Zakładu Kynologii Policyjnej Data publikacji 16.07.2026 Powrót Drukuj W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się uroczyste obchody 107. rocznicy powołania Policji Państwowej, połączone z Jubileuszem 70-lecia Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli kierownictwa Policji, służb mundurowych, władz samorządowych, środowisk naukowych i kulturalnych, emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników, a także policjantów, pracowników cywilnych oraz słuchaczy naszego Centrum.

Święto Policji jest szczególną okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników Policji za ich codzienną służbę, profesjonalizm i zaangażowanie. To również czas wręczania awansów, nominacji i odznaczeń, będących wyrazem uznania dla ich pracy na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Obchody odbyły się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Marka Boronia, którego reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Centrum Szkolenia Policji, kadra kierownicza, policjanci, słuchacze oraz pracownicy jednostki.

W oficjalnych obchodach udział wzięli m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Dyrektor Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji insp. Sylwia Majewska-Mazepa, Komendant Stołeczny Policji mł. insp. Krzysztof Ogroński, Komendanci Szkół Policji, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, przedstawiciele władz samorządowych, innych służb mundurowych, instytucji wojskowych, środowisk naukowych i kulturalnych, duchowieństwa oraz organizacji współpracujących z Centrum. W uroczystości uczestniczyli również byli komendanci Centrum Szkolenia Policji, emerytowani policjanci i pracownicy oraz członkowie rodzin funkcjonariuszy i pracowników.

Podczas uroczystości odczytano również list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana MarcinA Kierwińskiego, skierowany do funkcjonariuszek, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Policji z okazji Święta Policji. W swoim przesłaniu Minister napisał:

„Policjantka, policjant to symbol odwagi, determinacji i gotowości do niesienia pomocy. To służba wymagająca wyjątkowych cech charakteru, najwyższego profesjonalizmu, wiedzy i umiejętności.

24 lipca obchodzimy Święto Policji. Dziękuję za Waszą gotowość, odwagę oraz trud, jakie podejmujecie każdego dnia, by chronić życie, zdrowie i mienie obywateli.

To święto jest doskonałą okazją, by podkreślić fundamentalną rolę Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Realizujecie niezwykle ważne zadania w zakresie ochrony porządku publicznego oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań w walce z wyzwaniami XXI wieku.”

Kulminacyjnym punktem wydarzenia była uroczysta zbiórka na placu apelowym z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Ceremonię rozpoczął Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Robert Żółkiewski, który powitał zgromadzonych gości oraz podziękował policjantom i pracownikom Centrum za codzienną służbę i pracę, profesjonalizm, odpowiedzialność oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań i szkolenie kolejnych pokoleń funkcjonariuszy.

Podczas uroczystości wręczono funkcjonariuszom i pracownikom Centrum medale i odznaczenia państwowe oraz resortowe, akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, a także awanse na stanowiska służbowe. Był to szczególny moment uhonorowania osób, które swoją wzorową służbą i pracą każdego dnia przyczyniają się do budowania bezpieczeństwa oraz wysokiego poziomu szkolenia w Centrum Szkolenia Policji.

W ostatniej części obchodów Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk wraz z Komendantem Centrum Szkolenia Policji insp. dr. Robertem Żółkiewskim złożyli wiązankę kwiatów pod obeliskiem oraz Dębami Pamięci upamiętniającymi trzech funkcjonariuszy Policji Państwowej zamordowanych przez NKWD w Twerze wiosną 1940 roku – podinsp. Alojzego Grimma, asp. Bolesława Kołakowskiego oraz asp. Stanisława Litwińczuka.

Jubileusz 70-lecia Zakładu Kynologii Policyjnej uświetniła plenerowa wystawa prezentująca historię i dorobek polskiej kynologii policyjnej. Na terenie Centrum przygotowano również stoiska Zakładu Kynologii Policyjnej, na których zaprezentowano eksponaty z Izby Tradycji oraz materiały przedstawiające historię, działalność i osiągnięcia tej wyjątkowej jednostki.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się prezentacja wyszkolenia psów służbowych – efekt wieloletniego doświadczenia instruktorów oraz wysokiego poziomu szkolenia przewodników i ich czworonożnych partnerów. Zwiedzający mogli również zapoznać się ze sprzętem i wyposażeniem wykorzystywanym w codziennej służbie oraz zapoznać się z działalnością Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej – Komisariat w Radomiu.

Obchody 107. rocznicy powołania Policji Państwowej oraz Jubileuszu 70-lecia Zakładu Kynologii Policyjnej były nie tylko okazją do świętowania, ale także momentem refleksji nad rolą Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa i obywateli. Były również wyrazem uznania dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników, którzy przez dziesięciolecia swoją wiedzą, doświadczeniem i oddaniem budowali dorobek Centrum Szkolenia Policji oraz rozwijali polską kynologię policyjną, przygotowując kolejne pokolenia policjantów do odpowiedzialnej służby na rzecz społeczeństwa.



Tekst: mł. asp. D. Kocon WP

Foto: asp. K. Molski ZSS

