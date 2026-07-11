Związkowe wyróżnienia w naszym Centrum Data publikacji 11.07.2026 Powrót Drukuj Wczoraj w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń przyznanych przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Wyróżnienia otrzymali funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni naszego Centrum w uznaniu za wzorową służbę i pracę, zaangażowanie oraz działalność na rzecz środowiska policyjnego.

Łącznie przyznano osiem odznaczeń. Krzyż 35-lecia powstania NSZZ Policjantów otrzymały cztery osoby, Krzyż Niepodległości KL II przyznano dwóm osobom, natomiast Medalem 100-lecia powołania Policji Kobiecej uhonorowano dwie osoby.

Odznaczenia wręczyli asp. szt. Arkadiusz Paciorek, Przewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z insp. Tomaszem Rylskim Zastępcą Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa, kadry dydaktycznej, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni naszego Centrum.

Podczas swojego wystąpienia Przewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów podziękował kierownictwu jednostki, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za codzienną służbę i pracę, zaangażowanie oraz budowanie dialogu opartego na wzajemnym szacunku. Złożył również wszystkim zgromadzonym życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz nieustającej satysfakcji z pełnionej służby i wykonywanej pracy.

Do gratulacji oraz życzeń dołączył także Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Tomasz Rylski, który pogratulował wyróżnionym otrzymanych odznaczeń oraz życzył im dalszych sukcesów i satysfakcji z pełnionej służby i wykonywanej pracy.

Uroczystą oprawę wydarzenia zapewnił Poczet Sztandarowy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, wystawiony przez funkcjonariuszy Wydziału Dowodzenia.

Wręczone odznaczenia stanowią wyraz uznania dla profesjonalizmu, rzetelności oraz codziennego zaangażowania wyróżnionych osób w realizację zadań służbowych oraz działalność na rzecz środowiska policyjnego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym i życzymy dalszych sukcesów w służbie oraz pracy zawodowej!



Tekst/Foto: mł. asp. D. Kocon WP

