194 nowych policjantów ukończyło szkolenie zawodowe podstawowe Data publikacji 08.07.2026 Powrót Drukuj Wczoraj w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-28/25. W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. Dydaktycznych insp. Tomasz Rylski oraz kadra dydaktyczna naszej szkoły. Uroczystą oprawę ceremonii zapewnił Poczet Sztandarowy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, tworzony przez funkcjonariuszy Wydziału Dowodzenia, podkreślając rangę i podniosły charakter wydarzenia.

Szkolenie zawodowe podstawowe to intensywny i kompleksowy etap przygotowujący funkcjonariuszy do pełnienia służby w jednostkach terenowych Policji. Jego ukończenie stanowi jeden z najważniejszych momentów w zawodowej drodze każdego policjanta i otwiera kolejny etap odpowiedzialnej służby na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywali zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Podczas uroczystości insp. Tomasz Rylski w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie służby publicznej oraz odpowiedzialności, jaka spoczywa na młodych funkcjonariuszach rozpoczynających swoją zawodową drogę.

Szkolenie zawodowe podstawowe SZP-28/25 ukończyło 194 policjantów, którzy rozpoczną służbę w jednostkach Policji na terenie całego kraju. To właśnie tam będą rozwijać swoje kompetencje, zdobywać doświadczenie zawodowe oraz realizować misję służby na rzecz społeczeństwa.

Zakończenie szkolenia to nie tylko symboliczne zamknięcie ważnego etapu kształcenia, ale przede wszystkim początek nowej drogi – wymagającej, odpowiedzialnej i dającej wiele satysfakcji ze służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Absolwentom szkolenia życzymy powodzenia, wytrwałości oraz satysfakcji z pełnionej służby.

Tekst: mł. asp. D. Kocon WP

Foto: st. asp. R. Karyś ZDDiP

