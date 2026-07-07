Nowoczesne kompetencje dla bezpieczeństwa państwa-zainaugurowano cykl szkoleń Data publikacji 07.07.2026 Powrót Drukuj Dzisiaj odbyła się uroczysta inauguracja cyklu szkoleń z zaawansowanych kompetencji cyfrowych dla funkcjonariuszy i pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej z zakresu sztucznej inteligencji, dezinformacji, cyberbezpieczeństwa, w tym cyberhigieny (Secure PS).

W wydarzeniu uczestniczyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz reprezentanci partnerów realizujących projekt.

W inauguracji udział wzięli również Dyrektor Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji insp. Sylwia Majewska-Mazepa oraz Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji insp. Piotr Pogorzelski.

Podczas wydarzenia podkreślono, że dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji oraz nowych technologii, a także rosnąca skala cyberzagrożeń i zjawiska dezinformacji wymagają systematycznego rozwijania kompetencji cyfrowych funkcjonariuszy i pracowników służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Zwrócono również uwagę na znaczenie współpracy międzyinstytucjonalnej w budowaniu nowoczesnego systemu szkolenia oraz wzmacnianiu odporności na zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Głos podczas oficjalnego otwarcia zabrali Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. dr Robert Żółkiewski oraz Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mł. insp. Wojciech Olszowy, którzy podkreślili znaczenie rozwijania kompetencji cyfrowych funkcjonariuszy oraz potrzebę stałego dostosowywania systemu szkolenia do wyzwań wynikających z dynamicznego rozwoju nowych technologii i zmieniającego się środowiska cyberzagrożeń.

Cykl szkoleń obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, przeciwdziałaniem dezinformacji, cyberbezpieczeństwem oraz cyberhigieną.

Program został przygotowany z myślą o przekazaniu praktycznej wiedzy i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do skutecznego wykonywania zadań służbowych w warunkach dynamicznie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa.

Udział Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w inauguracji przedsięwzięcia potwierdza zaangażowanie Centrum w rozwój nowoczesnych kompetencji funkcjonariuszy oraz działania na rzecz dostosowywania systemu szkolenia do wyzwań związanych z transformacją cyfrową i rozwojem nowych technologii.

Tekst: A. Geller

Foto: Ministerstwo Cyfryzacji