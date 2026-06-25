Policja w systemie bezpieczeństwa lokalnego - konferencja poświęcona współdziałaniu z samorządem, ochronie ludności w sytuacjach kryzysowych Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj 25 czerwca 2026 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się konferencja „Policja w systemie bezpieczeństwa lokalnego – współdziałanie z samorządem, ochrona ludności w sytuacjach kryzysowych”, zorganizowana z inicjatywy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo Bogdana Kiełbasińskiego oraz Starosty Legionowskiego Romana Smogorzewskiego.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych, środowiska naukowego oraz ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa państwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

Celem wydarzenia było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz wypracowania rozwiązań wzmacniających współpracę wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Robert Żółkiewski. Następnie głos zabrali Starosta Wołomiński Arkadiusz Werelich, Michał Fabisiak – Członek Zarządu Powiatu Legionowskiego reprezentujący Starostę Legionowskiego, Prezydent Miasta Legionowo Bogdan Kiełbasiński oraz mł. ins. w st. spocz. Stanisław Kraszewski Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy CSP w Legionowie. Goście podkreślili konieczność i duże znaczenie ścisłej współpracy Policji, administracji samorządowej i pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lokalne oraz potrzebę wspólnego budowania odporności społeczności na współczesne zagrożenia.

Inicjując organizację konferencji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie podjęło niezwykle aktualną i ważną tematykę ochrony ludności oraz funkcjonowania systemu bezpieczeństwa lokalnego. W obliczu dynamicznie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, nowych zagrożeń oraz wejścia w życie przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej, szczególnego znaczenia nabiera współdziałanie Policji z administracją publiczną, wojskiem, służbami ratowniczymi, środowiskiem naukowym oraz organizacjami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe.

Konferencja stanowiła forum merytorycznej dyskusji nad praktycznymi rozwiązaniami służącymi zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców oraz budowaniu odporności społecznej.

Pierwszy panel konferencji, zatytułowany „Problematyka ochrony ludności w bezpieczeństwie lokalnym”, poświęcony został zagadnieniom związanym z ochroną ludności, obroną cywilną oraz przygotowaniem administracji i służb do reagowania na sytuacje kryzysowe.

Ppłk dr Jacek Stempień z Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej przedstawił zagadnienia dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej. Następnie dr Krzysztof Głowiński z Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej omówił rolę miejsc schronienia jako elementu odporności społecznej oraz integracji infrastruktury ochronnej z zarządzaniem kryzysowym. Paweł Zawadka z Centrum Bezpieczeństwa i Strategii zaprezentował praktyczne aspekty planowania bezpieczeństwa gmin oraz tworzenia dokumentacji z zakresu zarządzania kryzysowego. Dr Wojciech Krasiński z Safety Project wygłosił dobre praktyki oraz rekomendacje dotyczące wdrażania rozwiązań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce.

Drugi panel, „Formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa lokalnego”, poświęcony został współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli.

Mjr SOP dr Tomasz Goryca, Dyrektor Zarządu VIII Służby Ochrony Państwa, omówił kwestie związane z ochroną polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych w obliczu współczesnych zagrożeń. Kom. Kamil Kuruś ze Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji, przedstawił rolę Policji w realizacji zadań podczas sytuacji szczególnych oraz współpracę z operatorami Infrastruktury Krytycznej. Dr Witold Kustra adiunkt Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej zaprezentował zagadnienia dotyczące kształtowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych w regionie nadmorskim. Następnie st. insp. Straży Miejskiej Kalisza dr Agata Dybich wraz z dr. Jarosławem Rychlikiem podzielili się doświadczeniami dotyczącymi współodpowiedzialności samorządu i formacji mundurowych za bezpieczeństwo lokalne.

Nad przebiegiem konferencji czuwał podkom. dr Marcin Mazurek - ekspert Wydziału Ochrony Informacji i Kontroli CSP, pełniąc funkcję moderatora wydarzenia.

Po zakończeniu części merytorycznej uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym, podczas którego podsumowano najważniejsze wnioski płynące z wystąpień oraz wskazano kierunki dalszego rozwoju współpracy pomiędzy Policją, administracją publiczną, środowiskiem naukowym i pozostałymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

W konferencji udział wzięły liczne firmy, które wystawiły swoje stoiska. Był to istotny element dzisiejszego wydarzenia, podczas którego przedstawione zostały nowoczesne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa, medycyny pola walki oraz wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania i udzielania pomocy w warunkach konfliktu zbrojnego i innych zagrożeń.

Konferencja potwierdziła, że skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa lokalnego wymaga ścisłej współpracy wszystkich uczestników systemu bezpieczeństwa.

Zorganizowane z inicjatywy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przedsięwzięcie stworzyło możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz wypracowania rekomendacji służących doskonaleniu systemu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

Tym samym nasze Centrum po raz kolejny potwierdziło swoją rolę jako ośrodka inicjującego debatę nad najważniejszymi wyzwaniami współczesnego bezpieczeństwa oraz wspierającego rozwój wiedzy i kompetencji funkcjonariuszy oraz partnerów instytucjonalnych.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie składa serdeczne podziękowania Niezależnemu Samorządowemu Związkowi Zawodowemu Policjantów Zarządowi Szkolnemu CSP w Legionowie za wsparcie organizacji konferencji. Dziękujemy także wszystkim prelegentom, partnerom oraz instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i realizację przedsięwzięcia.



Tekst: mł. asp. D. Kocon WP

Foto: st. asp. R. Karyś ZDDiP/ asp.szt. A. Łasocha ZSS

