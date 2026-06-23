Młodzież świadoma zagrożeń - spotkanie edukacyjne w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Data publikacji 23.06.2026 Powrót Drukuj W dobie powszechnego dostępu do Internetu oraz dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii niezwykle istotne jest kształtowanie wśród młodych ludzi umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z cyberprzestrzeni. Właśnie temu poświęcone było spotkanie profilaktyczno-edukacyjne, które odbyło się dziś w naszym Centrum z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń występujących w świecie cyfrowym oraz wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę pozwalającą skutecznie chronić siebie i swoich bliskich przed niebezpieczeństwami czyhającymi w sieci.

W realizację spotkania aktywnie włączyli się przedstawiciele Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji oraz Centrum Szkolenia Policji.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu prelegentów uczniowie mogli poznać skalę oraz charakter współczesnych zagrożeń, które coraz częściej dotykają dzieci i młodzież korzystającą z Internetu oraz mediów społecznościowych.

Podczas zajęć omówiono zasady bezpiecznego poruszania się w sieci, ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności za własne działania w przestrzeni internetowej. Szczególną uwagę poświęcono mechanizmom działania cyberprzestępców, którzy wykorzystując niewiedzę, pośpiech czy łatwowierność użytkowników próbują wyłudzać dane, przejmować konta internetowe lub nakłaniać do niebezpiecznych zachowań. Uczniowie poznali najczęściej spotykane metody oszustw internetowych oraz dowiedzieli się, jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze i właściwie reagować w sytuacjach budzących podejrzenia.

Istotnym elementem spotkania była również tematyka dezinformacji. Młodzież miała okazję dowiedzieć się, czym są fałszywe informacje, w jaki sposób są rozpowszechniane oraz jakie skutki może nieść bezrefleksyjne udostępnianie niesprawdzonych treści. Uczestnicy poznali praktyczne sposoby weryfikowania źródeł informacji i nauczyli się, jak ostrożnie podchodzić do materiałów publikowanych w Internecie.

Spotkanie było nie tylko okazją do zdobycia cennej wiedzy, ale również do rozmowy o wyzwaniach, z jakimi obecnie młodzi ludzie spotykają się każdego dnia w świecie cyfrowym. Aktywność uczestników, liczne pytania oraz zaangażowanie w dyskusję potwierdziły, jak ważna i potrzebna jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

Współczesne zagrożenia nie ograniczają się wyłącznie do świata rzeczywistego - coraz częściej pojawiają się w przestrzeni wirtualnej, która stała się integralną częścią życia młodych ludzi. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości, rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz promowanie odpowiedzialnych postaw już od najmłodszych lat.

Tego rodzaju inicjatywy stanowią istotny element działań profilaktycznych Policji, których celem jest zwiększanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do świadomego funkcjonowania w cyfrowym świecie.

Dziękujemy uczniom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie za aktywny i pełen zaangażowania udział w spotkaniu, a także wszystkim partnerom biorącym udział w realizację przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa młodego pokolenia.



Tekst/Foto: DK