Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Ministerstwo Cyfryzacji łączą siły na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Data publikacji 22.06.2026 Powrót Drukuj Dzisiaj w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie podpisano porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach inicjatywy PW eSkills. Dokument został zawarty pomiędzy Ministrem Cyfryzacji, reprezentowanym przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Pawła Olszewskiego a Komendantem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, insp. dr. Robertem Żółkiewskim.

Celem porozumienia jest nawiązanie i rozwijanie współpracy w obszarze podnoszenia kompetencji cyfrowych funkcjonariuszy i pracowników Policji, a także wspieranie działań edukacyjnych i szkoleniowych związanych z transformacją cyfrową administracji publicznej oraz bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Podpisane porozumienie wpisuje się w działania Ministerstwa Cyfryzacji realizowane w ramach programu PW eSkills, którego celem jest budowanie nowoczesnych kompetencji cyfrowych wśród przedstawicieli różnych sektorów życia publicznego. Współpraca z Centrum Szkolenia Policji umożliwi wykorzystanie potencjału obu instytucji do opracowywania i realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, wymiany doświadczeń oraz promowania dobrych praktyk w zakresie wykorzystania nowych technologii.

W uroczystości podpisania porozumienia udział wzięli również dr Katarzyna Nosalska, Dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji oraz insp. Sylwia Majewska - Mazepa, Dyrektor Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji.

Rozwój kompetencji cyfrowych stanowi jeden z kluczowych elementów budowania nowoczesnej i skutecznej Policji, zdolnej do efektywnego działania w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa. Współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie funkcjonariuszy do wyzwań związanych z cyfryzacją oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Porozumienie otwiera drogę do realizacji wspólnych projektów szkoleniowych, konferencji, seminariów i inicjatyw edukacyjnych, które będą wspierać rozwój kompetencji cyfrowych oraz wzmacniać potencjał kadrowy Policji w obszarze nowych technologii.

Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się w siedzibie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i stanowi kolejny krok w kierunku pogłębiania współpracy pomiędzy administracją rządową a instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne w Polsce.

Tekst: A. Geller

Foto: mł. asp. D. Kocon WP

