Policyjne czworonogi, służby mundurowe i moc atrakcji – Dzień Otwarty w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj Prezentacja poziomu wyszkolenia psów i koni służbowych, pokaz specjalistycznego sprzętu, stoiska edukacyjne oraz liczne konkursy i atrakcje dla najmłodszych - tak przebiegał tegoroczny Dzień Otwarty w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Wydarzenie zgromadziło dzieci, młodzież oraz mieszkańców regionu, którzy mieli okazję poznać specyfikę służby policjantów, przewodników psów oraz innych formacji mundurowych.

Na uczestników Dnia Otwartego Zakładu Kynologii czekało wiele atrakcji. Dzieci i młodzież mogły obejrzeć prezentację wyszkolenia psów i koni służbowych, pokaz sprzętu wykorzystywanego przez Policję oraz inne służby mundurowe, a także odwiedzić liczne stoiska profilaktyczno-edukacyjne.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się symulatory jazdy i refleksu, alkogogle i narkogogle, pojazdy służbowe, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie wykorzystywane przez żołnierzy, funkcjonariuszy Służby Więziennej i policjantów jednostek specjalnych. Nie mniejszą uwagę przyciągało historyczne umundurowanie i wyposażenie Policji Państwowej. Odwiedzający mogli również zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz materiałami promocyjnymi przygotowanymi przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Instytut Nauk o Zwierzętach SGGW. Nie zabrakło także konkursów z nagrodami, gier i zabaw przygotowanych dla najmłodszych.

Ważnym elementem wydarzenia były stoiska profilaktyczno - edukacyjne przygotowane przez komórki organizacyjne naszej szkoły. Zakład Ruchu Drogowego, Zakład Szkoleń Specjalnych, Zakład Interwencji Policyjnych oraz Zakład Prewencji zaprezentowały sprzęt wykorzystywany podczas szkoleń. W organizację wydarzenia aktywnie włączyły się służby mundurowe, instytucje publicze i podmioty współpracujące, które przygotowały liczne prezentacje, pokazy i działania edukacyjne promujące bezpieczeństwo oraz służbę na rzecz społeczeństwa.

Za zaangażowanie i udział w Dniu Otwartym Centrum Szkolenia Policji w Legionowie serdecznie dziękujemy:

• Centralnemu Pododdziałowi Kontrterrorystycznemu Policji „BOA”,

• Mazowieckiemu Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Warszawie,

• Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu,

• Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie,

• Wojskowemu Ośrodkowi Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie,

• Jednostce Wojskowej nr 3411 – Centrum Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej w Grójcu,

• Aresztowi Śledczemu w Grójcu,

•Grupie Interwencyjno -Szturmowej Służby Więziennej przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie,

• Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Instytutowi Nauk o Zwierzętach,

• Nadleśnictwu Chojnów,

• Urzędowi Gminy w Chynowie,

• Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grójcu,

• Grupie Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu,

• Technikum im. Stanisława Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą.

Szczególne podziękowania kierujemy również do wszystkich komórek organizacyjnych Centrum Szkolenia Policji, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do organizacji przedsięwzięcia.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie i wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że przygotowane atrakcje pozwoliły lepiej poznać służbę policjantów oraz innych formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także dostarczyły wielu pozytywnych wrażeń.



Tekst: mł. asp. Diana Kocon WP

Foto: kom.D. Jędryka ZKP