Nowy etap służby – rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego
Dziś w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się uroczystość inaugurująca szkolenie zawodowe podstawowe dla 95 funkcjonariuszy Policji. Nowo przyjęci policjanci rozpoczęli kolejny etap swojej drogi zawodowej, zdobywając wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia odpowiedzialnej służby na rzecz bezpieczeństwa obywateli.
Podczas uroczystości inauguracyjnej słuchaczy powitał Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. dr Robert Żółkiewski wraz z Zastępcą ds. Dydaktycznych insp. Tomaszem Rylskim oraz kadrą naszego Centrum.
Insp. dr Robert Żółkiewski w swoim wystąpieniu skierował do funkcjonariuszy słowa wsparcia i motywacji na rozpoczynający się okres intensywnej nauki oraz zawodowego rozwoju. Podkreślił również rangę policyjnej służby, zwracając uwagę na znaczenie odpowiedzialnego i rzetelnego przygotowania do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli.
Przed uczestnikami szkolenia intensywny czas nauki obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne, podczas których przygotują się do wykonywania obowiązków służbowych na podstawowych stanowiskach wykonawczych. Program szkolenia pozwoli im zdobyć kompetencje niezbędne do skutecznego realizowania zadań w codziennej służbie.
Zwieńczeniem szkolenia będzie egzamin końcowy, którego pozytywne zaliczenie umożliwi funkcjonariuszom rozpoczęcie samodzielnej służby w jednostkach Policji.
Wszystkim słuchaczom życzymy powodzenia, wytrwałości oraz wielu sukcesów na początku policyjnej kariery.
Tekst: mł. asp. Diana Kocon WP
Foto: asp. K. Molski ZSS