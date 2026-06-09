Nowy etap służby – rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego Data publikacji 09.06.2026 Powrót Drukuj Dziś w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się uroczystość inaugurująca szkolenie zawodowe podstawowe dla 95 funkcjonariuszy Policji. Nowo przyjęci policjanci rozpoczęli kolejny etap swojej drogi zawodowej, zdobywając wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia odpowiedzialnej służby na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Podczas uroczystości inauguracyjnej słuchaczy powitał Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. dr Robert Żółkiewski wraz z Zastępcą ds. Dydaktycznych insp. Tomaszem Rylskim oraz kadrą naszego Centrum.

Insp. dr Robert Żółkiewski w swoim wystąpieniu skierował do funkcjonariuszy słowa wsparcia i motywacji na rozpoczynający się okres intensywnej nauki oraz zawodowego rozwoju. Podkreślił również rangę policyjnej służby, zwracając uwagę na znaczenie odpowiedzialnego i rzetelnego przygotowania do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Przed uczestnikami szkolenia intensywny czas nauki obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne, podczas których przygotują się do wykonywania obowiązków służbowych na podstawowych stanowiskach wykonawczych. Program szkolenia pozwoli im zdobyć kompetencje niezbędne do skutecznego realizowania zadań w codziennej służbie.

Zwieńczeniem szkolenia będzie egzamin końcowy, którego pozytywne zaliczenie umożliwi funkcjonariuszom rozpoczęcie samodzielnej służby w jednostkach Policji.

Wszystkim słuchaczom życzymy powodzenia, wytrwałości oraz wielu sukcesów na początku policyjnej kariery.

Tekst: mł. asp. Diana Kocon WP

Foto: asp. K. Molski ZSS