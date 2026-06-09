Wizyta przedstawicieli ukraińskich uczelni policyjnych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Data publikacji 09.06.2026 Powrót Drukuj W dniach 7-9 czerwca 2026 r. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie gościło przedstawicieli dwóch ukraińskich uczelni policyjnych: Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych oraz Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych. Celem wizyty było zapoznanie delegacji z potencjałem szkoleniowym Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz omówienie możliwości dalszego rozwoju współpracy w obszarze edukacji i szkolenia policyjnego.

W skład delegacji weszli m.in. rektor Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych gen. Policji III stopnia Valerii Sokurenko, prorektor uczelni płk Policji prof. Serhii Bortnyk, prof. Andrii Yashchenko, rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych płk Policji Dmytro Shvets oraz kierownik działu współpracy międzynarodowej ppłk policji Vasyl Franchuk.

Podczas pobytu goście spotkali się z Komendantem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. dr. Robertem Żółkiewskim oraz kierownictwem jednostki. Delegacja została zapoznana z zadaniami i rolą CSP w systemie szkolnictwa policyjnego, a także z nowymi możliwościami wynikającymi z przyszłej reorganizacji Centrum. W programie wizyty znalazły się prezentacje dotyczące kształcenia i doskonalenia zawodowego policjantów oraz zwiedzanie bazy dydaktycznej i obiektów szkoleniowych CSP w Legionowie.

Spotkanie stanowiło również okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie edukacji, szkolenia oraz przygotowania funkcjonariuszy do realizacji współczesnych zadań służbowych.

Istotnym punktem wizyty było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w obszarze edukacji i szkolenia policyjnego oraz bezpieczeństwa publicznego. Dokument wyraża wolę stron do rozwijania partnerskich relacji, wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych i naukowych oraz podejmowania działań służących podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Wizyta potwierdziła obustronne zainteresowanie pogłębianiem współpracy międzynarodowej i stworzyła podstawy do realizacji kolejnych wspólnych inicjatyw pomiędzy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a ukraińskimi uczelniami policyjnymi.



Tekst/Foto: mł. asp. Diana Kocon WP