Wizyta przedstawicieli CSP i KGP w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Data publikacji 27.05.2026 27 maja 2026 r. delegacja z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Komendy Głównej Policji, na czele z Komendantem CSP w Legionowie, złożyła wizytę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Spotkanie poświęcone było omówieniu możliwości współpracy w obszarze nowoczesnych technologii, bezpieczeństwa oraz rozwoju kompetencji funkcjonariuszy Policji.

Wizyta związana była również z prowadzonymi w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie działaniami reorganizacyjnymi, obejmującymi m.in. wdrażanie nowoczesnych technologii do procesu szkolenia oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań wspierających działalność dydaktyczną i organizacyjną. Istotnym elementem rozmów były zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych metod kształcenia w przygotowaniu funkcjonariuszy do realizacji współczesnych zadań służbowych.

W trakcie wizyty przedstawiciele uczelni zaprezentowali potencjał dydaktyczny i naukowo-badawczy WSIiZ, w tym nowoczesną infrastrukturę wykorzystywaną w procesie kształcenia studentów oraz realizacji projektów związanych z cyberbezpieczeństwem, analizą danych i sztuczną inteligencją. Delegacja CSP i KGP miała również okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni oraz przykładami praktycznych rozwiązań wspierających bezpieczeństwo publiczne.

Spotkanie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat przyszłych kierunków współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a Policją, szczególnie w zakresie wykorzystania nowych technologii w szkoleniu funkcjonariuszy oraz doskonaleniu metod przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom.

Wizyta potwierdziła znaczenie współpracy instytucji naukowych i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w budowaniu nowoczesnych kompetencji oraz rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań na potrzeby służb mundurowych.

Tekst/Foto: A. Geller

