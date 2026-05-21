Atrakcje, emocje i edukacja – wyjątkowy Dzień Otwarty w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Data publikacji 21.05.2026 Centrum Szkolenia Policji w Legionowie już szesnasty raz zaprosiło dzieci i młodzież do wspólnego świętowania podczas Dnia Otwartego. Wczoraj teren naszej szkoły odwiedziło ponad 3 tysiące osób – uczniów z placówek oświatowych wraz z opiekunami z całego kraju. Na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji, pokazów, prezentacji oraz konkursów z nagrodami.

Uroczystego rozpoczęcia wydarzenia dokonał insp. dr Robert Żółkiewski Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, który przywitał przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa oraz instytucji współpracujących z CSP. Najcieplejsze słowa skierowaliśmy jednak do najmłodszych i młodzieży, którzy byli głównymi bohaterami tego dnia.

Program wydarzenia został przygotowany z myślą o uczestnikach w różnym wieku. Dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół średnich mogły obejrzeć atrakcyjne pokazy, odwiedzić stoiska profilaktyczno - edukacyjne, brać udział w konkursach, a także poznawać sprzęt i wyposażenie wykorzystywane przez Policję i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Aktywności przygotowane przez funkcjonariuszy i instruktorów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników wydarzenia. Jako pierwsi swoje umiejętności zaprezentowali funkcjonariusze Zakładu Ruchu Drogowego CSP, którzy przedstawili widowiskowy pokaz jazdy motocyklami służbowymi. Następnie uczestnicy mogli obejrzeć dynamiczny pokaz przygotowany przez Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, prezentujący techniki interwencyjne oraz zatrzymanie niebezpiecznych przestępców w warunkach podwyższonego ryzyka.

Kolejnym punktem programu był prezentacja przygotowana przez kadrę Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, podczas której zaprezentowano umiejętności wyszkolenia psów służbowych. Wiele emocji wzbudził także pokaz sprawności użytkowej koni policyjnych wykonany przez policjantów elitarnej formacji patrolowej - Ogniwa Konnego Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego Komendy Stołecznej Policji.

W dalszej części programu funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie zaprezentowali swoją sprawność bojową zawierającą elementy ratownictwa drogowego.

Najstarsi uczestnicy Dnia Otwartego zostali dodatkowo zapoznani z założeniami „Planu Równości Płci w Policji na lata 2023 - 2026”. Podczas spotkania podkreślono, że jego celem jest budowanie środowiska służby i pracy opartego na wzajemnym szacunku, równym traktowaniu oraz przeciwdziałaniu stereotypom.

Ponadto na placu apelowym szkoły ustawiło się szereg stoisk prezentujących daną służbę lub instytucję. Uczestnicy wydarzenia prezentowali swoje stoiska promocyjne, zapoznając uczestników z wyposażeniem wykorzystywanym w codziennej służbie. Odwiedzający mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć specjalistyczny sprzęt, otrzymać materiały i gadżety promocyjne, a także uzyskać odpowiedzi na liczne pytania dotyczące specyfiki pracy w poszczególnych formacjach. Przy okazji funkcjonariusze mieli możliowść działania profilaktycznego przemycając ważne treści związane z bezpieczeństwem, odpowiedzialnością, świadomością społeczną, a także promocją zawodu munudrowego.

Za zaangażowanie i udział w Dniu Otwartym Centrum Szkolenia Policji w Legionowie serdecznie dziękujemy:

• Gabinetowi Komendanta Głównego Policji (Wydziałowi Edukacji Historycznej),

• Zespołowi Muzycznemu z Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Komendanta Głównego Policji wraz solistką st. asp. Martą Musiał z Wydziału Prezydialnego CSP w Legionowie,

• Komendzie Stołecznej Policji (Wydziałowi Wywiadowczo - Patrolowemu),

• Komisariatowi Rzecznemu Policji w Warszawie,

• Centralnemu Pododdziałowi Kontrterrorystycznemu Policji „BOA”,

• Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie,

• Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,

• Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Warszawie,

• Wyższej Szkole Straży Granicznej w Koszalinie,

• Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Legionowie,

• 2 Mazowieckiemu Pułkowi Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim,

• Mazowieckiemu Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Warszawie,

• Oddziałowi Specjalnemu Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim,

• Batalionowi Dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu,

• Batalionowi Dowodzenia Wojsk Lądowych z 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

• Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu,

• Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia w Białobrzegach,

• 32 Dywizjonowi Rakietowemu Obrony Powietrznej,

• Regionalnemu Centrum Informatyki w Warszawie.

• Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie,

• Straży Miejskiej w Legionowie,

• Starostwu Legionowskiemu,

• Gminie Nieporęt,

• Gminie Wieliszew, "Etatowym Kurom Domowym",

• Straży Leśnej Nadleśnictwu Jabłonna,

• Sanepidowi w Legionowie.



Podziękowania kierujemy również do funkcjonariuszy, pracowników i słuchaczy CSP, którzy zaangażowali się w przygotowanie pokazów, stoisk i zabezpieczenie logistyczne tego dużego

przedsięwzięcia.

To był dzień pełen pozytywnych emocji, uśmiechu i niezapomnianych wrażeń. Pogoda jak zwykle nam dopisała.

Do zobaczenia za rok!

Tekst: D. Kocon WP

Foto: asp. M. Grzeszyk

