Uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego SZP-13/25 Data publikacji 23.03.2026 Powrót Drukuj Wczoraj w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się uroczysta ceremonia zakończenia szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-13/25. To wydarzenie podsumowuje intensywny i wymagający etap przygotowania do służby w Policji.

Szkolenie zawodowe podstawowe było wieloetapowym kursem, stanowiącym fundament przyszłej pracy funkcjonariuszy w jednostkach terenowych. Ukończenie tego etapu to jeden z najważniejszych momentów w karierze każdego policjanta – to właśnie od niego rozpoczyna się ich codzienna służba na rzecz społeczeństwa.

Podczas szkolenia młodzi adepci nie tylko zdobywali solidne podstawy teoretyczne, lecz przede wszystkim kształtowali praktyczne umiejętności niezbędne w odpowiedzialnej i wymagającej służbie policyjnej. Program kursu jest opracowany tak, aby kompleksowo przygotować funkcjonariuszy do wyzwań, przed którymi staną w jednostkach terenowych.

Obejmował on m.in.:

• znajomość przepisów prawa regulujących wykonywanie zadań policyjnych,

• taktykę i techniki interwencji,

• wyszkolenie strzeleckie,

• udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,

• zasady etyki zawodowej i postępowania w sytuacjach kryzysowych,

• rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji społecznej oraz przeciwdziałania przestępczości.

Dzięki tak wszechstronnemu przygotowaniu młodzi policjanci zostali wyposażeni w kompetencje, które pozwolą im skutecznie reagować na zagrożenia i służyć lokalnej społeczności.

Szkolenie ukończyło 48 funkcjonariuszy reprezentujących różne garnizony Policji z całej Polski. Zajęcia prowadzone były przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w służbie i pracy szkoleniowej.

Podczas uroczystości słowa do młodych funkcjonariuszy skierował Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Tomasz Rylski, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie służby publicznej oraz odpowiedzialności, jaka spoczywa na absolwentach szkolenia. Zaznaczył, że rozpoczęcie służby w jednostkach terenowych Policji to moment, w którym wiedza i umiejętności zdobyte w Centrum przekuwane są w realne działania na rzecz obywateli.

Uroczystość była nie tylko podsumowaniem kilku miesięcy ciężkiej pracy, ale przede wszystkim symbolicznym otwarciem nowego etapu życia zawodowego. To droga trudna i wymagająca, lecz jednocześnie niosąca ogromną satysfakcję – służbę społeczeństwu, ochronę życia i mienia oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów zarówno w życiu prywatnym jak również zawodowym!

Tekst: mł. asp. D. Kocon WP

Foto: st. asp. R. Karyś ZDDiP