Postawa godna uznania Data publikacji 10.03.2026 8 marca br. wieczorem w Warszawie słuchaczka szkolenia zawodowego podstawowego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie post. Edyta Surmak z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wykazała się wzorową postawą i wysokim poczuciem odpowiedzialności.

W czasie wolnym od zajęć zauważyła kierującego samochodem osobowym, który chwilę wcześniej spowodował kolizję drogową. Zachowanie mężczyzny wzbudziło jej podejrzenia co do jego stanu trzeźwości. Funkcjonariuszka nie pozostała obojętna na zaistniałą sytuację – podjęła zdecydowaną reakcję i ujęła kierującego, który znajdował się w stanie nietrzeźwości, a następnie przekazała go przybyłym na miejsce policjantom.

Dzięki szybkiej i odpowiedzialnej reakcji post. Edyty Surmak możliwe było wyeliminowanie z ruchu drogowego osoby stwarzającej realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Postawa funkcjonariuszki jest przykładem zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa obywateli nie tylko podczas służby. Zasługuje ona na uznanie i stanowi wzór do naśladowania.

Tekst/foto: st. asp. M. Musiał WP