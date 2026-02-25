Seminarium międzynarodowe „Community Policing w praktyce – doświadczenia europejskie a kierunki rozwoju w Polsce” Data publikacji 25.02.2026 Powrót Generuj PDF Drukuj We wtorek w siedzibie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczęło się międzynarodowe seminarium poświęcone idei community policing – nowoczesnemu podejściu do realizacji zadań Policji, opartemu na partnerstwie ze społecznością lokalną. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał insp. dr Robert Żółkiewski, Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, podkreślając znaczenie międzynarodowej współpracy w budowaniu skutecznych i odpowiedzialnych modeli bezpieczeństwa publicznego.

Czym jest community policing?

Community policing to koncepcja funkcjonowania Policji oparta na:

1. budowaniu trwałych relacji ze społecznością lokalną,

2. partnerskiej współpracy z instytucjami samorządowymi i organizacjami społecznymi,

3. identyfikowaniu problemów bezpieczeństwa wspólnie z mieszkańcami,

4. działaniach prewencyjnych, a nie wyłącznie reakcji na przestępstwo.

Model ten zakłada, że bezpieczeństwo publiczne jest wspólną odpowiedzialnością Policji i obywateli. Kluczową rolę odgrywa tu zaufanie społeczne, transparentność działań oraz stała obecność funkcjonariuszy w lokalnym środowisku.

Pierwszy dzień seminarium miał charakter wprowadzający i strategiczny. Wystąpienia inauguracyjne koncentrowały się na:

ewolucji koncepcji community policing w Europie i na świecie,

wyzwaniach związanych z budowaniem zaufania do instytucji publicznych,

znaczeniu komunikacji społecznej w działaniach Policji,

roli edukacji i szkoleń w kształtowaniu postaw funkcjonariuszy,

nowych rozwiązaniach technologicznych, w tym AI, możliwych do wykorzystania przez Policję.

Prelegenci z zagranicy tj. Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy zaprezentowali dobre praktyki z własnych państw, wskazując na konkretne rozwiązania organizacyjne i szkoleniowe, które wzmacniają współpracę Policji z obywatelami.



W seminarium udział wzięli Dyrektor Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji insp. Sylwia Majewska – Mazepa, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Jakub Gorczyński, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Robert Frąckowiak, pozostali przedstawiciele polskiej Policji oraz instytucji współpracujących. Legionowski Samorząd reprezentował Członek Zarządu Powiatu Marcin Fabisiak.

Udział w wydarzeniu wzięli także dzielnicowi i ich kierownicy z każdego województwa w Polsce oraz przedstawiciele szkół policyjnych w kraju.

Ponadto w rolę prelegentów podczas seminarium wcielili się funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z uczestnikami wydarzenia.

W trakcie panelu dyskusyjnego uczestnicy wymienili doświadczenia dotyczące reagowania na lokalne zagrożenia, pracy dzielnicowych oraz wykorzystania narzędzi partycypacyjnych w procesie diagnozy problemów bezpieczeństwa.

Dlaczego to podejście jest tak ważne?

Podczas debaty wielokrotnie podkreślano, że skuteczność Policji nie jest mierzona wyłącznie statystyką przestępczości, lecz również poziomem zaufania społecznego. Bez zaufania trudno mówić o efektywnej wymianie informacji, współpracy w sytuacjach kryzysowych czy wspólnym przeciwdziałaniu zagrożeniom.

Community policing:

wzmacnia poczucie bezpieczeństwa mieszkańców,

sprzyja szybszemu identyfikowaniu problemów,

buduje wizerunek Policji jako partnera, a nie wyłącznie organu egzekwującego prawo,

zwiększa skuteczność działań prewencyjnych.

Pierwszy dzień seminarium potwierdził, że rozwój tej koncepcji stanowi jeden z kluczowych kierunków nowoczesnego zarządzania bezpieczeństwem publicznym.

Drugi dzień wydarzenia poświęcony będzie warsztatom tematycznym oraz analizie studiów przypadków, umożliwiających praktyczne zastosowanie omawianych rozwiązań, a także kompetencjom miękkim, które posiadać powinni funkcjonariusz realizujący zadania dzielnicowych.



Tekst: mł. asp. D. Kocon WP

Foto: asp. szt. A. Łasocha ZSS

