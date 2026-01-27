240 funkcjonariuszy rozpoczęło szkolenie zawodowe podstawowe w naszym Centrum Data publikacji 27.01.2026 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 240 nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji rozpoczęło szkolenie zawodowe podstawowe oznaczone symbolem SZP-3/26. Są to osoby, które pomyślnie przeszły postępowanie kwalifikacyjne, złożyły policyjne ślubowanie oraz otrzymały legitymacje służbowe. Przez kolejne siedem miesięcy będą przygotowywane do pełnienia służby w jednostkach terenowych na terenie całego kraju.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy nowo przyjęty funkcjonariusz zobowiązany jest do odbycia szkolenia zawodowego podstawowego, które obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Program nauczania przewiduje m.in. zagadnienia z zakresu prawa, prewencji, ruchu drogowego, technik interwencji, wyszkolenia strzeleckiego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Istotnym elementem szkolenia są także zajęcia praktyczne realizowane w jednostkach terenowych garnizonu stołecznego i mazowieckiego, podczas których słuchacze doskonalą zdobyte umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistej służby. Szkolenie przygotowuje policjantów do wykonywania podstawowych obowiązków służbowych na stanowisku policjanta, w szczególności w służbie prewencyjnej, w komórkach patrolowo-interwencyjnych oraz oddziałach prewencji Policji.

Pierwszy dzień pobytu w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie poświęcony był inauguracji kursu, omówieniu jego organizacji oraz zapoznaniu słuchaczy z obowiązującymi regulaminami. Podczas uroczystego rozpoczęcia uczestników szkolenia powitał Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego mł. insp. Sławomir Hołoweńko. W swoim wystąpieniu pogratulował on funkcjonariuszom wyboru drogi zawodowej, podkreślając jednocześnie odpowiedzialność wynikającą z pełnionej służby oraz znaczenie systematycznego i rzetelnego zdobywania wiedzy, która w przyszłości wpłynie na jakość realizowanych zadań w jednostkach terenowych Policji.

W trakcie uroczystości odczytano również list Komendanta Głównego Policji skierowany do policjantów rozpoczynających służbę.

Wszystkim słuchaczom życzymy powodzenia oraz wytrwałości w trakcie realizacji szkolenia zawodowego podstawowego.



Tekst: mł. asp. D. Kocon WP

Foto: asp. szt. M. Grzeszyk WD