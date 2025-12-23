NASZA RADOŚĆ I DUMA SĄ OGROMNE - ZOSTALIŚMY MIKOŁAJAMI! Data publikacji 23.12.2025 Powrót Generuj PDF Drukuj To już kolejna edycja akcji „Zostań Świętym M”, w którą z ogromnym zaangażowaniem włączyli się funkcjonariusze, pracownicy cywilni oraz słuchacze Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W tym wyjątkowym, świątecznym czasie choć w małym stopniu przyczyniliśmy się do tego, że prezenty o których marzyli podopieczni kilku placówek w Polsce, dotarły do nich jeszcze przed świętami aby w wigilię wywołać radość i uśmiech na twarzach.

Jak co roku organizatorem tej wspaniałej inicjatywy była Fundacja Fabryka Dobra. Koordynacją działań w naszym Centrum zajęli się funkcjonariusze Wydziału Dowodzenia. Do akcji aktywnie włączyła się policyjna i cywilna kadra CSP oraz słuchacze naszej szkoły, którzy z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w przygotowaniu prezentów.

Udział w przedsięwzięciu polegał na spełnieniu marzeń opisanych w listach otrzymanych od dzieci. Wspólnie – od zakupu wymarzonych upominków, przez ich pakowanie, aż po dostarczenie paczek do placówek opiekuńczych – policjanci, pracownicy cywilni oraz słuchacze szkoły pokazali, jak wielką moc ma solidarne działanie.

W ramach tej edycji łącznie zrealizowaliśmy 96 listów, a wartość przekazanych prezentów wyniosła przeszło 63 tys. zł. Pomoc trafiła do następujących placówek i podopiecznych:

• 21 paczek – Dom Dziecka w Puławach,

• 10 paczek – Rodzinny Dom Dziecka „Nad Rzeką” w Kołaczycach,

• 11 paczek – Stowarzyszenie „Wielkie Dzieci z Niepełnosprawnością” w Wieliczce,

• 17 paczek – Dom Dziecka w Żywcu,

• 14 paczek – Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie,

• 4 paczki – Dzieło Pomocy Dzieciom w Ułanowicach,

• 2 paczki – Dom Dziecka w Nowej Grobli,

• 13 paczek – Pogotowie Opiekuńcze w Lublinie,

• 4 paczki – dla „Małych Wojowników” – dzieci z niepełnosprawnościami z prywatnych rodzin.

Dzięki dobremu sercu i zaangażowaniu policjantów, pracowników cywilnych oraz słuchaczy szkoleń i kursów w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie udało się spełnić marzenia, które dla wielu dzieci wydawały się nieosiągalne.

W tym świątecznym i magicznym czasie mundur zamienił się w strój Świętego Mikołaja, a służba – w dar serca.

Święta to czas, gdy troska o bezpieczeństwo łączy się z troską o drugiego człowieka.

Jesteśmy dumni, że dołączyliśmy do akcji „Zostań Świętym M”.

Tekst: mł. asp. D. Kocon WP/Foto: mł. asp. D. Kocon WP/podkom. G. Banaś WD