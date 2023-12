Dni Otwarte dla uczniów szkół średnich w CSP w Legionowie Data publikacji 14.12.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 5 i 12 grudnia br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się Dni Otwarte dla uczniów szkół średnich, w tym klas o profilu mundurowym, których tematem przewodnim było promowanie zawodu policjanta. W wykładach i zajęciach praktycznych, przeprowadzonych przez wykładowców naszej szkoły oraz policjantów z Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji, uczestniczyło ponad 200 osób.

Zgodnie z "Koncepcją działań ukierunkowanych na zwiększenie doboru do służby w Policji" zatwierdzoną przez Komendanta Głównego Policji, Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, wspólnie z Komendantem Stołecznym Policji, ustalili termin przeprowadzenia dni otwartych. Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji, na terenie garnizonu stołecznego, rozpowszechniła informację o możliwości uczestniczenia w spotkaniach w Centrum. Odzew na zaproszenie przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.

Do udziału w Dniach Otwartch zgłosiły sie następujące szkoły:



• I Liceum Ogólnokształcące PUL w Dębem Wielkim,

• I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie,

• Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim,

• Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie,

• Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku,

• Zespół Szkół nr 42 w Warszawie,

• Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach.

Program, który został przygotowany dla uczniów, był bogaty i różnorodny. Dzień zaczął się o godz. 10:00 od zaprezentowania filmu o CSP, a następnie trzech wykładów w naszej auli, których tematami były:



• „Struktura Policji - funkcjonowanie formacji umundurowanej uzbrojonej służącej społeczeństwu”, którą przedstawili wykładowcy Zakładu Służby Prewencyjnej,

• „Wymogi formalne, aby przystąpić do rekrutacji do służby w Policji. Omówienie postępowania kwalifikacyjnego”, które zaprezentowali policjanci Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr KSP,

• „Zadania psychologów policyjnych”, które omówili psycholodzy z Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii.

Po teorii przyszedł czas na praktykę. Uczniowie podzieleni na grupy, na zmianę zwiedzili Zakład Szkoleń Specjalnych, gdzie młodzież uzyskała wiele informacji na temat techniki kryminalistycznej, np. na czym polega daktyloskopowanie, zabezpieczanie niektórych śladów oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Policjanci z Zakładu Ruchu Drogowego opowiedzieli o zadaniach służbowych wykonywanych przez policjantów ruchu drogowego oraz wykorzystywanym do tego sprzęcie służbowym. Wykładowcy w białych czapkach zaprezentowali też tzw. salę luster, w której pokazali, jak wyglądają gesty wykonywane przez policjanta podczas kierowania przez niego ruchem drogowym.

Następnie uczniowie zwiedzili zespół strzelnic, gdzie mogli obejrzeć broń jakiej używają w służbie policjanci. Specjalnie dla naszych gości w hali sportowej przygotowaliśmy tor przeszkód z możliwością przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

Na zakończenie intensywnego dnia ok. godz. 15.00 każdy uczeń otrzymał informator o CSP oraz smycz do kluczy i odblask, aby dbać o swoje bezpieczeństwo, przyczepić do plecaka i być widocznym na drodze.

Mamy nadzieję, że na czas Dni Otwartych nasza szkoła zamieniła się w pełną atrakcji przestrzeń, z której młodzież i nauczyciele mogli jak najwięcej skorzystać i wynieść wiele przydatnych do codziennego funkcjonowania informacji. Spotkania z uczniami były doskonałą okazją do promowania zawodu policjanta oraz przybliżenia procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji. Stanowiły ponadto niepowtarzalną okazję do przybliżenia młodzieży służby w Policji i jej wyjątkowej wartości nie tylko jako działalności o najwyższych priorytetach społecznych, ale także wartościach moralnych. Policjant to przede wszystkim służba i obowiązek, ale także zaszczyt. Takie przesłanie towarzyszyło nakreśleniu wizji tego zawodu przez naszych specjalistów i ekspertów.

Kolejne spotkania z młodzieżą planujemy w Nowym Roku. Mamy nadzieję, że znajdą się również tacy, których przekonaliśmy do wstąpienia w nasze szeregi. Do zobaczenia w murach CSP w Legionowie na szkoleniu zawodowym podstawowym!

nadkom. E. Kuligowska WP, mł. asp. B. Pawliszyn-Fojtuch ZSS, asp. R. Karyś ZDDiP