Zakończenie projektu "MANTRAILING" Data publikacji 08.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj w Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP odbyło się zakończenie projektu szkolenia psów według założeń mantrailingu. Podczas uroczystości cztery psy wraz ze swoimi opiekunami otrzymały certyfikaty wystawione przez Szkołę Psów Służbowych Policji Saksonii w Naustadt oraz polskie atesty dopuszczające do służby. W uroczystości uczestniczył nadinsp. Paweł Dobrodziej – Zastępca Komendanta Głównego Policji.

7 marca 2018 roku na terenie Ambasady RP w Berlinie Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

insp. Anna Rosół i Dyrektor Prezydium Oddziałów Prewencji Policji w Saksonii Horst Schröder podpisali porozumienie w sprawie szkolenia psów tropiących osoby. Trzeba pamiętać, że psy tropiące osoby według założeń mantrailingu, nie były dotychczas szkolone i wykorzystywane przez polską Policję.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, tresura psów odbyła się w trzech etapach szkoleniowych:

Etap I – to tzw. faza młodych psów, która trwa do 14 miesiąca życia psa. Ostatecznym wynikiem tego etapu, podczas którego instruktorzy ZKP CSP prowadzą szkolenia przewodników psów, jest zakwalifikowanie psa do dalszego szkolenia.

Na tym etapie szczególną uwagę zwraca się na:

związek z ofiarą – człowiekiem, którego pies ma znaleźć,

neutralność psa wobec bodźców środowiskowych,

motywację psa do poszukiwania osoby, na podstawie zróżnicowanych zapachów,

wytworzenie odruchu u psa do podjęcia zapachu konkretnej osoby i jej oznaczenie.

Etap II – to okres intensywnego szkolenia, trwający od 14 do 24 miesiąca. Na tym etapie kontynuowane są wspólne szkolenia z instruktorami, podczas których wprowadza się następujące elementy:

wydłużenie wieku śladu zapachowego,

modyfikację nośników zapachowych,

zintensyfikowanie trudności na ścieżce śladu (przeszkody terenowe, ślepe ślady zapachowe).

Etap III – to okres rocznego przygotowania psa do służby – nie jest ściśle określony czasowo, jednak łączny czas szkolenia nie może przekraczać trzech lat. W tym okresie pies wprowadzany jest w codzienne wydarzenia w służbie.

Pies z przewodnikiem, pod nadzorem instruktora ZKP CSP, może być kierowany do czynności związanych

z poszukiwaniem osób zaginionych w terenie zurbanizowanym.

Zgodnie z założeniami projektu, II etap miał zostać ukończony w kwietniu 2020 roku, jednakże z uwagi na okoliczności związane z panującą epidemią koronawirusa SARS CoV-2 egzamin kończący II etap został przeprowadzony na terenie Saksonii w lipcu 2020 roku. Następnie przystąpiono do realizacji III etapu i w lipcu tego roku 4 przewodników wraz z psami przeszło pozytywnie egzamin kończący projekt.

Wczoraj na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach odbyło się uroczyste zakończenie projektu.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: nadinsp. Paweł Dobrodziej – Zastępca Komendanta Głównego Policji, Dirk Lichtenberger – Prezydent Oddziałów Prewencji Policji Saksonii z siedzibą w Lipsku, Jens Noack – Kierownik Szkoły Psów Służbowych Policji Saksonii w Naustadt oraz Marcus Otto – Kierownik Szkolenia w Szkole Psów Służbowych Saksonii w Naustadt. Gospodarzem uroczystości było kierownictwo CSP na czele z Komendant insp. Anną Rosół.

W trakcie uroczystości certyfikaty i atesty otrzymały następujące psy mantrailingowe:

Posokowiec bawarski „ Medio ” (16013) – opiekun st. asp. Hubert Wójcik,

” (16013) – opiekun st. asp. Hubert Wójcik, Posokowiec bawarski „ Maraton ” (16014) – opiekun mł. asp. Krzysztof Barski,

” (16014) – opiekun mł. asp. Krzysztof Barski, Bloodhound „ Myga ” (16015) – opiekun asp. szt. Witold Gierłachowski,

” (16015) – opiekun asp. szt. Witold Gierłachowski, Bloodhound „Moneta” (16018) – opiekun sierż. szt. Adrian Skup.

Realizacja rozpoczętego w 2018 roku projektu pozwoliła polskiej Policji dołączyć do nielicznego grona Policji europejskich, które wykorzystują w służbie psy tropiące metodą mantralingu.

sk

fot.: mł. asp. Robert Karyś, sierż. szt. Dariusz Rajski