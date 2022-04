Policyjni wodniacy spotkali się z przedszkolakami Data publikacji 07.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na rozmowy o bezpieczeństwie nigdy nie jest za wcześnie! Już z kilkulatkiem należy rozmawiać o podstawowych zasadach przechodzenia przez jezdnię, ostrożności w kontaktach z obcymi, a także bezpiecznym wypoczynku nad wodą. Ekspertami w tej ostatniej dziedzinie są funkcjonariusze kursu dla policjantów wodnych, którzy przyjechali z całego kraju do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie doskonalić swoje umiejętności. Policjanci mieli również okazję spakować swój sprzęt i spotkać się z przedszkolakami w Nieporęcie. Dzieciaki mogły porozmawiać z mundurowymi o swoich o swoich małych-wielkich dylematach związanych z wypoczynkiem nad wodą.

Do czego służy rzutka ratownicza, dlaczego należy słuchać ratownika, jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą wchodzenie na lód oraz dlaczego nie można nikogo popychać do wody, nawet w formie zabawy? Dla dorosłego odpowiedzi na te pytania są oczywiste, ale w wieku 4 lat może to już nie być takie proste. Dzieci dowiedziały się, co należy robić w sytuacji zagrożenia, co oznaczają kolory flag na kąpielisku, dlaczego na basenie nie można biegać i w jakim celu ratownik czasami używa gwizdka. Przedszkolaki miały ponadto okazję zobaczyć wodny sprzęt ratunkowy, przymierzyć kamizelkę, płetwy, a także pobawić się kołem ratunkowym. Chłopcy byli zainteresowani tym, czy mogą kiedyś zostać policjantami i nie chcieli rozstać się z policyjnymi czapkami.

Mundurowi prowadzili zajęcia dydaktyczne pod okiem policyjnych wykładowców z Zakładu Szkoleń Specjalnych oraz Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii. Był to element ich szkolenia, ponieważ podczas służby na wodzie muszą potrafić przekazywać treści profilaktyczne w atrakcyjny i dostosowany do różnych grup odbiorców sposób.

Policjanci oprócz informacji i sprzętu, mieli także dla przedszkolaków prezenty. Były nimi opaski z miejscem przeznaczonym na numer telefonu. Jak wszyscy wiemy, w dobrej zabawie traci się poczucie czasu oraz miejsca i dziecko w pogoni za ulubioną piłką może oddalić się od mamy i taty. Wypisany na nadgarstku numer telefonu pomoże szybko skontaktować się z opiekunami. Opaski mają jeszcze jeden walor – sygnalizują, gdy czas przebywania na palącym słońcu jest zbyt długi i należy odpocząć w cieniu.

sierż. szt. Dariusz Rajski

foto/video.: kom. Kinga Czerwińska, sierż. szt. Dariusz Rajski